Ryan Reynolds og Blake Lively har været gift siden 2012, hvor de sagde ja til hinanden på en stor gård i sydstaterne.

Parret er dog ikke længere glad for at have fejret deres forening netop dér. Det skriver det amerikanske medie People.

I kølvandet på den racismedebat, der har kørt verden over og i særdeleshed i USA, er kendisserne nemlig blevet meget bevidste om, at det smukke sted, der dannede rammerne om deres bryllup, har fungeret som plantage tilbage i tiden. Et sted, hvor ejerne benyttede sig af afrikanske slaver.

Derfor undskylder skuespiller Ryan Reynolds nu for at have holdt deres bryllup der.

Her ses parret i 2018. Foto: ANGELA WEISS

»Det er noget, vi altid vil være dybt og uforbeholdent kede af. Det er umuligt at forlige sig med. Hvad vi på det tidspunkt så, var et bryllupsfesssted på Pinterest (socialt medie, red.). Hvad vi så efterfølgende, var et sted, der blev bygget på ødelæggende tragedier,« siger Ryan Reynolds, som fortsætter:

»For år tilbage blev vi gift hjemme - men skam virker på mærkelige måder. En gigantisk fucking fejltagelse som det var, kan enten forårsage at du lukker ned, eller det kan sætte ting i perspektiv og få dig til at handle. Det betyder ikke, at du ikke fejler igen. Men at ændre mønstre og at udfordre livslange sociale forhold er et job, der ikke ender.«

Brylluppet fandt sted på den tidligere plantage Boone Hall i den amerikanske delstat South Carolina.

Det var tidligere ejet af et magtfuldt par, nemlig John Boone og hans kone, som var efterkommere af de oprindelige grundlæggere af USA.

Her ses parret ved en premiere i 2019. Foto: Angela Weiss

I dag fornægter folkene på Boone Hall ikke deres dystre fortid, og de murstenshytter, hvor slaverne boede, er dedikeret til dem og afroamerikansk historie, står der på Boone Halls hjemmeside.

Både 32-årige Blake Lively og 43-årige Ryan Reynolds har officielt vist deres uforbeholdne støtte til Black Lives Matter-kampen, der er en kampagne for sortes rettigheder.

De slog et koordineret opslag op på deres Instagram-profiler, hvor de fortæller, hvordan de vil gøre deres bedste for at lære og støtte bevægelsen.

Derudover støttede de NAACP (Den nationale forening lavet for at fremme farvede mennesker) med 200.000 amerikanske dollars, hvilket svarer til mere end 1,25 millioner danske kroner.