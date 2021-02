Blake Lively følte sig usikker efter at have født sit tredje barn. Hun kunne nemlig ikke længere passe sit tøj.

Det fortæller den 33-årige skuespiller på sin Instagram-story, hvor hun har delt et billede af sig selv kort efter sin fødsel af datteren Betty, som kom til verden i oktober 2019.

På billedet er Blake Lively iført et sort skrud bestående af en sort vid kjole fra Net-a-porter og en flagrende bluse fra Lanvin, som hun – skriver hun på Instagram – selv havde sat sammen, da hun skulle i talkshowet 'The Tonight Show' med Jimmy Fallon for at promovere filmen The Rhythm Section.

De mange designere, som ellers står i kø for at klæde stjernerne på, havde nemlig ikke noget, hun kunne passe, skriver hun.

Ligesom at hun heller ikke kunne finde noget i butikkerne, som klædte hendes krop efter fødslen af Betty, som er hende og ægtemanden Ryan Reynolds' tredje barn.

Blake Lively med sin mand, skuespilleren Ryan Reynolds og datteren Betty inde i maven. Foto: ANGELA WEISS

'Det sender et skidt signal til kvinder, når deres kroppe ikke passer til det, som tøjmærkerne kan tilbyde. Det er fremmedgørende og forvirrende,' skriver 'Gossip Girl'-skuespilleren.

'Jeg ville ønske, jeg følte mig lige så selvsikker dengang, som jeg gør nu, et år senere, hvor jeg ser tilbage.'

I dag hæfter Blake Lively sig ved, at den krop, som hun ikke følte sig tilpas i dengang, er et sandt mirakel, som har produceret et barn og givet det næring.

'Men i stedet for at føle mig stolt, så følte jeg mig usikker. Simpelthen fordi, jeg ikke kunne passe noget tøj. Hvor skørt er det lige set i bakspejlet.'