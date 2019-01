»Jeg er træt af at være blærerøven, og jeg er træt af at være hofnarren og klovnen.«

Sådan lyder meldingen under et radioprogram fra Mads Christensen, der kickstartede sin karriere for 21 år siden med den storsælgende bog med titlen: Den Store Blærerøv.

Siden da er han blevet kendt under samme navn og har ad flere omgange været i vælten for satiriske bemærkninger.

Men de seneste par år har Mads Christensen forsøgt gradvist at se sig selv mindre som en offentlig hofnar.

Det fortæller han i søndagens udgave af Radio24syv-programmet 'Elektronista', der er optaget for et par uger siden.

I programmet fortæller han, at han vil brænde sine visitkort, hvor han er afbilledet med en klovnenæse, for at slippe for sit hofnar-udtryk.

Mads Christensen fortæller til B.T., at det var radioværten på programmet, Christiane Vejlø, der fik ham til at indse, at næsen var en dum idé.

»Jeg havde set klovnenæsen som charmerende og uhøjtidlig, men Christiane fik mig til at indse, at den er tåbelig, og det igangsatte en proces,« siger Mads Christensen.

Mads Christensen. Foto: Asger Ladefoged

Han forklarer, at han som nu 54-årig ønsker at revidere sit liv og tænke over, hvad han vil lave resten af sit liv.

Og det indebærer ikke at være blærerøv eller modeekspert, som han tidligere har været kendt som, fortæller han.

Han har derfor forsøgt at indføre en ny titel.

»Jeg har forsøgt at skabe et alterego de seneste år for at komme væk fra blærerøven. Så hvis jeg bliver spurgt, hvad jeg vil tituleres som, siger jeg mediefidus,« siger Mads Christensen.

Mads Christensen understreger, at selvom han er træt at være Blærerøven, så ser han bestemt ikke ned på den del af sit liv.

»Blærerøven er et brand, jeg selv har bygget, og det har bragt en masse spændende ting med sig. Det vil være utåleligt og krukket af mig at sige, det ikke har været skønt,« siger Mads Christensen, der holder foredrag og skriver bøger.

Han har senest skrevet bogen 'Halvtreds plus', hvor kendte mænd giver råd til at blive ældre.

Mads Christensen er gift og har tre børn.