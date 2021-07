Det kan godt være, at Scarlett Johansson er en af de mest berømte skuespillerinder i verden, og at hun som Avenger-figuren 'Black Widow' har medvirket i nogle af tidens mest indtjenende film.

Det betyder dog ikke, at 'Blade'-stjernen Stephen Dorff er imponeret over sin kollegas karriere.

Det gør han meget tydeligt i et interview med Independent.

Her går han endda så langt, at han direkte revser Scarlett Johansson for sit seneste karrierevalg, hvor hun spiller hovedrollen i den nye Marvel-film 'Black Widow', som handler om hendes karakter i superhelteuniverset.



»Den (filmen, red.) ligner lort i mine øjne,« siger han om filmen og fortsætter:

Stephen Dorff medvirkede i sæson tre af 'True Detective'. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Stephen Dorff medvirkede i sæson tre af 'True Detective'. Foto: MARIO ANZUONI

»Den ligner et dårligt videospil. Jeg er flov på de menneskers vegne, som medvirker i den slags. Jeg er flov på Scarlett Johanssons vegne.«

Stephen Dorff, der udover 'Blade' også er kendt fra tv-serien 'True Detective', siger endvidere, at han selv stadig jagter 'de gode roller', fordi han ikke vil være med i film som 'Black Widow'.

»Jeg er sikker på, at Scarlett Johansson fik fem-seks millioner dollars for det, men jeg er flov på hendes vegne,« understreger han og fortsætter:

»Jeg vil ikke være med i den slags film. Jeg vil hellere lede efter det nye, unge instruktørtalent, som bliver den næste (Stanley, red.) Kubrick, og så arbejde for ham i stedet.«

Scarlett Johansson har endnu ikke kommenteret Stephen Dorffs udtalelser.

Hun er da heller ikke den eneste, Stephen Dorff langer ud efter i interviewet med The Independent. Skuespilleren revser nemlig hele sin branche for ikke at tage faget seriøst:

»Min branche er ved at udvikle sig til en leg. Du har skuespillere og instruktører, der ikke aner, hvad de laver,« raser han.

Stephen Dorff er ikke den eneste kendis, der har taget afstand fra superheltegenren gennem tiden.

Også stjerneinstruktøren Martin Scorsese har tidligere sammenlignet Marvel-filmene med 'forlystelsesparker':

»Ærligt talt… selvom de er godt lavet, og skuespillerne gør, hvad de kan under omstændighederne, så er det eneste, jeg kan sammenligne den slags film med, forlystelsesparker,« har han udtalt.