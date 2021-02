'X Factors' rutinerede overdommer Thomas Blachman synes alle sangere kom fint fra start i første liveshow, men dommerne må hanke op i sig selv, mener han.

»Det var på alle mulige måder en kæmpe start for samtlige deltagere, som jeg synes gjorde det generelt godt, men dommerpanelet haltede måske lidt efter. I hvert fald i første halvdel, derefter blev det bedre. Det er noget med at kunne sige noget til hinanden, som har en klangbund af noget faglighed, udover det bare bliver noget dit og dat,« lyder dommen.

»Men nu er vi i gang. Jeg tror vi alle er lidt chokerede over, at der ikke var publikum,« tilføjer Thomas Blachman, da B.T. fanger ham over telefon fredag aften.

På grund af den fortsatte coronakrise, må der ikke være publikum i studiet. I stedet havde man opsat en masse tv-skærme bag dommerne, men de havde ifølge Blachman ikke den store effekt.

Dommerne Thomas Blachman, Oh-Land og Martin Jensen. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Thomas Blachman, Oh-Land og Martin Jensen. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

»Jeg ser det slet ikke. Der kunne stå en elkoger og tude bagved. Men nu skal vi også lige i gang,« slår han fast og erkender, at første liveshow måske haltede lidt ved, at ingen deltagere blev stemt ud.

»Men alligevel, det er heller ikke fordi, vi bare sidder og roser hinanden. Martin og jeg er så forskellige, som man kan være, når det gælder musik. Det synes jeg er skidegodt castet. Han kan lide de der grandprix-ballader, som jeg slet ikke kan mærke og sådan er det.«

Under liveshowet roste Blachman vært Lise Rønne, som gjorde comeback i 'X Factor'-studiet.

Han uddyber sin begejstring:

Thomas Blachman. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest Vis mere Thomas Blachman. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021) Foto: Martin Sylvest

»Hun er helt fantastisk. Hvem kan gå ind og gøre det på den måde? Hun er suveræn og elegant. Det var så godt, de ringede til hende under de her ellers meget ulykkelige omstændigheder. Jeg har altid anbefalet Lise, for hun er så elegant og kan eksekvere det, så det hverken er for barnligt eller noget andet.«

Han tilføjer:

»Det er ikke nemt at gå ind efter Sofie Linde, der har kørt det i så mange år på sin måde -–og så ovenikøbet gå ind i et rum uden publikum. Alle på produktionen har været helt wauw – vi snakker en fuldstændig fejlfri performance.«