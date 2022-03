Thomas Blachman er ikke en mand, der bruger meget tid eller energi på de sociale medier.

Og af den grund var han da også på udebane, da det tredje 'X Factor'-liveshow rullede over skærmen, og kategorien var 'SoMe-stjerner'.

»Det har bare været så vidt forskellig musik, og det kan jo være super fedt, men ja … det har været en super underlig aften og nok den sværeste kategori. Og sådan er det jo nogen gange (...) Det var nok nogle numre, jeg ikke ville have valgt ellers,« lyder det fra Thomas Blachman.

Tiden, der blev brugt på at udvælge sangene var da også markant længere end normalt. Faktisk tre gange så lang, da den rutinerede dommer anslår, at det tog 60 timer at udvælge sine to deltagers sange.

Det var dog ikke kun kategorien, der gjorde det til en underlig aften. Pludselig gik strømmen, og studiet var efterladt i mørke, mens TV 2 arbejdede på at få lyset tilbage.

»På en eller anden måde var det lidt tiltrængt i det her underlige program. Ej, det er lidt irriterende, og der er sikkert også nogle ude bagved, der har fået total stress. Jeg ved ikke lige, hvordan seerne reagerer på det. De skruer vel bare over på noget andet eller slukker for lortet.«

Undervejs i showet fik Thomas Blachman også opfordret TV 2 til, at de skulle begynde at lede efter en ny dommer til at udfylde hans plads. Men helt så alvorligt skal det dog alligevel ikke forstå.

»Jeg sidder der som sådan en gårdvagt, og doserer og siger 'væk fra det', og det bliver måske lidt forudsigeligt. Jeg vil gerne have tingene på min måde.«

Han tager det da også ganske roligt, selv hvis nu TV 2 vælger at tage ham på ordet.

»Held og lykke med at finde en anden, vil jeg sige.«