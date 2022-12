Lyt til artiklen

Thomas Blachman er ikke imponeret over Mette Frederiksens valg af ny kulturminister.

Statsministeren præsenterede torsdag sit nye ministerhold.

Et par timer efter afholdt TV 2 pressemøde for den kommende sæson af 'X Factor', og Thomas Blachman, der endnu ikke havde set listen, gættede først på, at Jon Stephensen fra Moderaterne måtte være den nye kulturminister.

»Nej? Okay, så han fik den ikke,« lød det fra Thomas Blachman, før B.T. kunne afsløre for ham, at valget var faldet på Jon Stephensens partifælle Jacob Engel-Schmidt.

»Okay, mærkeligt, at han får den. Jeg kender ham ikke. Bare alene af den grund. Han har ikke gjort sig bemærket i kulturlivet, tænker jeg. Er han revisor?«

Han har været med i Venstre i mange år og så...

»Revisor fra Odense, det er det, jeg siger. Han kommer fra Odense og er revisor sikkert. Hvad fanden laver han i Kulturministeriet? Jon Stephensen har jo lang kulturerfaring. Han kommer fra den virkelige kulturverden, teaterchef og alt muligt andet. Hvorfor får han den ikke?«

Hvilke forhåbninger har du for den nye kulturminister?

»Det er, at han gør ministeriet til det største, mest betydningsfulde ministerie. Det vil alle have godt af. Men det må de selv rode med. Det bekymrer mig dog, at de vælger en revisor.«

Hvad med dig, skulle du ikke tage den post?

»Jeg tror, der er mere brug for mig i det her program ('X Factor', red.).«

Se Thomas Blachmans reaktion på Danmarks nye kulturminister i videoen øverst.

For god ordens skyld skal det nævnes, at Jacob Engel-Schmidt hverken er revisor eller fra Odense.

Han er fra Birkerød og har blandt andet tidligere været direktør for Niels Brocks erhvervsuddannelser ved siden af sin politiske karriere for først Venstre og siden Moderaterne.

