Den 56 årige X-factor dommer Thomas Blachman venter et barn med sin forlovede Julia Werup.

Den 24-årige viser nu sin voksende babybule frem og fortæller, hvor langt hun er med sin graviditet.

'Mirakel. Venter barn, en søn, han kommer i september. Nu i femte måned,' skriver Julia Werup på Instagram, hvor hun har delt billedet.

Hun oplyser desuden, at det er barnets far, der selv har taget nøgenbilledet. Altså Thomas Blachman.

Mirakel. Väntar barn, en son, han kommer i september. Nu i femte månad. Fotograf: Blachman

Julia Werup og Thomas Blachman stod frem som kærester omkring juletid sidste år, da Thomas Blachman selv bekræftede deres forhold.

Den kommende mor er sanger og datter af den kendte svenske digter og sanger Jacques Werup. Hun har udgivet en digtsamling, ligesom hun formodentlig har kærligheden til musikken til fælles med hendes forlovede.

Hun medvirker i flere sange på Jokeres nye album 'Glædesbringeren' og har også selv udgivet et album kaldet 'Ring mig'.

Den lille ny bliver tredje i rækken for Blachman. Thomas Blachman har to børn fra et tidligere ægteskab.