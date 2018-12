Thomas Blachman efterlyser humor og selvironi blandt kvinder i den stigende danske krænkelseskultur.

Torsdag kom det frem, at en kvindelig, brun CBS-forsker havde følt sig så krænket over højskolesangen ’Den danske sang er en ung blond pige’, at man nu ikke længere vil synge den på skolen.

Da det senere på dagen kom Thomas Blachman for øre til et pressemøde for den kommende sæson af X Factor, var han klar med et svar:

»Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man bibeholder sin humor og rummelighed. Vi har en historik og en sangbog, som er svær at begynde at omredigere. Skal vi også begynde at redigere i børnebøger? Vi bliver nødt til at se tingene i en historisk kontekst,« lød det fra Blachman, der tilføjede:

Blachmann TV2 X Factor pressemøde på Nimb i København, 19. december 2018. Foto: Martin Sylvest Vis mere Blachmann TV2 X Factor pressemøde på Nimb i København, 19. december 2018. Foto: Martin Sylvest

»Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men i mange tilfælde – og undskyld jeg siger det – mangler kvinder humor. Det bliver så satans alvorligt. Det er et voldsomt statement, men ikke desto mindre sandt.«

Thomas Blachman opfordrer i stedet forskeren til at skrive en ny sang i stedet for at pille ved den gamle.

»Så skriv en ny sang og få dem til at synge den i stedet. Man skal ikke omredigere i historien. Få noget selvironi. Come on.«

I samme ombæring kom Blachman ind på #MeToo-bølgen, der brød ud sidste år.

»Jeg er stor fan af 'MeToo', helt sikkert. Men jeg begræder stadigvæk, at Kevin Spacey, en af verdens bedste skuespillere, mister sin måde at dele det, han kan, på grund af dit og dat. Det klæder ikke retsstaten, at man kan dømme folk skyldige, før de er bevist skyldige. Det er omvendt bevisførelse. Det irriterer mig, at han skal deale med den sag.«

En kvindelig forsker blev stødt over sangen 'Den danske sang er en ung blond pige'. Kan du forstå hende?

Blachman understreger, at der formentligt har foregået en masse forfærdelige ting i kulissen, at han er for nytækning af samfundet, og at det kun er godt, at der bliver talt om det, men tilføjer:

»Jeg siger ikke, der ikke er en masse mandesvin derude, men der findes altså også gode mænd som mig selv, som aldrig nogensinde er kommet i nærheden af at krænke nogen som helst på nogen som helst måder.«

Blachman vendte til sidst tilbage til sagen om CBS-forskeren og gentog, at han savner humor i debatten – og slutter så:

»Vi har altså også klimaet at tænke på. Så nu må vi videre i teksten.«