'X Factor'-dommeren Thomas Blachman er bestemt ikke begejstret for julen.

Der er mange, der render rundt i nærmest kronisk julestemning før kalenderen overhovedet har sagt december.

Og så er der dem, der føler sig lidt mere på bølgelængden med den gnavne julekarakterer Grinchen.

I sidstnævnte kategori finder man ‘X Factor’-dommeren Thomas Blachman, 56.

»Jul er for folk, der keder sig, og det kommer bag på mig hvert år. Jeg når lige akkurat at komme i julestemning den 24. december, fordi man passerer en eller anden fodgænger, en eller anden pensionist, der råber og skriger, fordi man er ved at køre dem ned eller et eller andet – så kommer jeg i julestemning. Så tænker jeg, at der er stadig jul og glade dage, der er stadigvæk liv i folk. Det kan jeg godt lide,« fortæller Blachman til Realityportalen.

For børnenes skyld

Dog kan Blachman også komme på endnu et aspekt ved julen, der er dejligt.

»Selvfølgelig små børn, der drømmer sig ind i hele den der ritualiserede ting, det kan også et eller andet. Men jeg vil indrømme, jeg synes, det er en yderlig spidsbelastning generelt for børnefamilier. Jeg vil hellere bevare kongehuset, end jeg vil bevare julen, sådan har jeg det.«

Blachman selv har tre børn, Henry på 18 og Ramona på 13 fra ægteskabet med den grafiske designer Viola Heyn-Johnsen, og nu den nyfødte søn Zac med sin forlovede, poeten Julia.

Blachman har nemlig altid holdt jul for børnens skyld, men når alle børnene en dag er fløjet fra redden, så er der plads til at droppe al julehejset.

»Eller også så sidder jeg som en nisse i Rødovre Centeret, hvem ved,« joker Blachman.

Men hvordan hans jul i år mere specifikt kommer til at forløbe, rager som bekendt ikke nogen. Dog er det selvfølgelig ikke uden juletræ og andre klassiske juletraditioner.

»Der er det, der skal være, men jeg keder mig for lidt til at synes, det er noget, jeg glæder mig til,« lyder det fra ‘X Factor’-dommeren.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk