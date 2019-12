'X Factor'-dommeren er begyndt at gå med tonede briller, der symbolsk skal beskytte ham fra offentlighedens nysgerrighed.

Da der tidligere i dag blev holdt pressemøde på ‘X Factor 2020’, dukkede dommeren Thomas Blachman op med et nyt look. Han er nemlig begyndt at gå med briller.

»Jeg har ikke kunne se en skid i mange, mange år, til fare for alle, så nu har jeg dem på. Det er rigtig dejligt faktisk,« forklarede Blachman til Realityportalen.

Brillerne beskytter mig

De nye briller er solbriller med styrke, og der er faktisk en særlig grund til, at glassene er tonede, forklarede den erfarne ‘X Factor’-dommer og jazzmusiker.

»Det er fordi, at nu synes jeg ligesom, jeg har været eksponeret nok i en periode, så nu kan jeg ligesom rulle den lille ting ned. Jeg er jo min egen bedste psykolog, og han fortæller mig jo nok, at jeg måske også har fortjent lige at beskytte mig selv en lille smule,« forklarer Blachman, der mener, at han på det seneste har været overeksponeret i medierne.

Der har også været særligt meget interesse fra medierne, siden Blachmann sidste efterår fandt sammen med sin nu forlovede, den svenske poet Julia, som han i september fik sønnen Zac med.

Derfor er Blachmans nye stil at gemme sig lidt væk bag brillerne. Men Blachman ved også godt, at medierne snart inviteres til at hive fat i ham fredag efter fredag, når ‘X Factor’-sæsonen skydes igang i det nye år.

»Jeg vil egentligt gerne begrænse det til at snakke om musik, men det er jo ikke muligt, jeg er jo ikke naiv for fanden. I synes jo, at det er alt det andet, der er spændende,« fortæller Blachman, der dog troligt stiller op som dommer til ‘X Factor’, fordi “de kan jo ikke gøre det uden for helvede”.

“Kan I ikke bare fucking lade mig være?”

Men selv om Blachman ved, at medierne og de nysgerrige danskere gerne vil høre om “alt det andet” udover musikken, så er der altså nu lukket en del mere af end tidligere, som de nye tonede glas skal markere.Det blev eksempelvis tydeligt, da Realityportalen listede sig til at stille spørgsmålet om, hvordan Blachman har tænkt sig at fejre juleaften:

»Det rager ikke nogen for fanden da. Jeg snakker musik, jeg snakker ikke om, hvor fanden jeg holder jul henne. Der er sjovt nok en grænse og et skel. Der er en differentiering der, jeg ved ikke, om du kan fornemme, at det er to forskellige ting,« lød svaret, før han senere fortsatte:

»I (medierne, red.) skal jo nok snuse noget op og finde ud af noget, men jeg har det bare sådan: Come on, altså, kan I ikke bare fucking lade mig være? Jeg er et menneske ligesom alle andre. Derfor solbriller med styrke i. Jeg kan se jer, I kan ikke se mig,« afsluttede ‘X Factor’-dommeren.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk