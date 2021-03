6. april bliver dagen, som mange med coronahår har ventet på.

Der får flere liberale erhverv heriblandt frisørerne lov til at åbne igen – til stor lettelse for mange.

Men for Thomas Blachman betyder det ikke det store, da B.T. spørger ham indtil den kommende genåbning.

»At frisørerne åbner betyder, at alle andre end mig kan blive klippet. Jeg savner bare at gå til frisøren generelt,« griner den rutinerede X Factor-dommer.

Thomas Blachman. X factor 14, liveshow 1 på TV2 fredag den 26. februar 2021.

Det er dog ikke kun frisørerne, som står til at skulle åbne. For spillestederne har også fået plads i genåbningsplanen, de skal åbne 6. maj.

Og det er noget Thomas Blachman ser mere frem til åbner end frisørerne.

For 'X Factor'-dommeren, som også er uddannet jazztrommeslager fra Musikkonservatoriet har flere jobs i støbeskeen, hvis genåbningen går som planlagt.

»Jeg glæder mig til at man kan komme ud og spille jazz igen. Jeg har tidligere spillet sammen med de bedste jazzmusikere i Danmark og når vi gør det er det så er der altid udsolgt,« fortæller Thomas Blachman og fortsætter:

»Der er ikke noget som at spille foran et publikum som rent faktisk lytter. Så jeg glæder mig til, at vi forhåbentlig skal spille fem-ti shows snart.«

Til seneste 'X Factor'-liveshow blev det et farvel til Blachmans sammensatte syvmands gruppe, The Kubrix.