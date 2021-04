Thomas Blachman er kendt for sine tv-taler, men den her kommer nok til at tiltrække ekstra mange seere.

'X Factor'-dommeren vandt sammen med Martin Jensen prisen 'Årets par' ved årets 'Zulu Awards', og da de gik på scenen for at holde takketale, stak det af for Blachman.

»Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan. Tessa, jeg står i telefonbogen – kom og knald mig, min elskede,« begyndte han.

»Jeg er den største tv-legende. Jeg har stiv pik. Jeg kan improvisere. Jeg har en mening med det, jeg gør. Det er ikke bare holdning, det er underholdning. Jeg fortjener denne pris,« lød det blandt andet videre.

Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest

Blachman fortsatte lidt endnu, før Martin Jensen greb mikrofonen og sagde:

»Jeg tror lige, jeg redder dig.«

Martin Jensen nåede at sige et par ord om, at man skal huske at tale pænt til hinanden på sociale medier.

Men Blachman var ikke færdig og tog teten igen med ordene:

»Den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knalder hinanden i røven.«

Efter den opsigtsvækkende takketale fortsatte showet, mens Blachman og hans hustru forlod salen for at gå på toilettet.

»Ikke sur, ikke sur,« smilede Blachman, da han gik forbi pressen.

Tilbage på scenen inde i salen kunne aftenens vært Christopher ikke lade være med at kommentere, hvad der var sket.

»Jeg føler dig hundrede, Thomas., Kan jeg bare have halvt så stiv pik, eller bare være halvt så fuld som dig, når jeg bliver lige så gammel som dig, så er jeg glad.«

Medmindre TV 2 klipper noget ud, kan hele optrinet ses i tv på søndag klokken 21.