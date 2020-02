Det er intet andet racisme.

Sådan lyder det fra Blac Chyna, der har været genstand for en del undren, siden hun natten til søndag dansk tid troppede op til Oscar-showet i Los Angeles.

Realitystjernen, der tidligere har dannet par med Rob Kardashian, har nemlig ikke umiddelbart noget med filmindustrien at gøre.

Og da prissuddelingen er en af de mest prestigefyldte i verden, begyndte mange at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor lige Blac Chyna havde fået én af de få eftertragtede invitationer.

Blac Chyna på den røde løber til årets Oscar-show. Foto: DAVID SWANSON Vis mere Blac Chyna på den røde løber til årets Oscar-show. Foto: DAVID SWANSON

Nu har en repræsentant for realitystjernen været ude og kommentere de mange løftede øjenbryn, og det er ikke forstående tanker, hun sidder inde med.

Det skriver TMZ.

Ifølge repræsentanten mener Blac Chyna, at hun 'mere end fortjente' at deltage - ikke blot på grund af 'alt, hvad hun har bidraget med i underholdningsbranchen', men også på grund af, at hun er 'en sort kvinde, som finder inspiration i at støtte sine venner, mentorer og andet talent, der har hjulpet hende med at forme sin karriere'.

Repræsentanten siger endvidere, at Blac Chynas deltagelse ikke er anderledes fra de andre stjerner, som deltog, selvom de ikke var nomineret til en pris.

Den eneste forskel - ifølge repræsentanten - er Blac Chynas baggrund og hudfarve.

»Om det er fordi, hun er realitystjerne, alenemor eller - det uforglemmelige faktum - tidligere stripper, så ændrer det ikke, at Oscar-showet virkelig er 'so white' (kun for hvide, red.).«

Repæsentanten påpeger også, at Blac Chyna-lejren mener, at opmærksomheden omkring hendes Oscar-deltagelse understreger den kamp, som afroamerikanere i underholdningsbranchen står over for.

Blac Chyna har i øvrigt tidligere selv forklaret på Instagram, at hun var inviteret med som produceren Christopher Trujillos 'date'.