Det har ikke ligefrem været et smertefrit brud mellem det tidligere ægtepar Rob Kardashian og Blac Chyna.

Siden parret gik fra hinanden i december 2016, har der fløjet voldsanklager til højre og venstre i kampen om forældremyndigheden over deres fælles datter.

I det seneste kapitel i sagen lyder det, at 31-årige Blac Chyna officielt nægter at have begået fysisk vold mod eksmanden, der sagsøgte hende for vold i september 2017.

32-årige Kardashian påstår, at Blac Chyna i 2016 var påvirket af både stoffer og alkohol og forsøgte at kvæle ham med en iPhone-oplader.

Rob Kardashian og Blac Chyna. (Foto: Getty Images)

Derudover skal hun have slået ham gentagne gange, da han forsøgte at flygte fra hende. Det skriver TMZ

Ifølge sagsakterne, som mediet er kommet i besiddelse af, er Blac Chyna langt fra enig med eksmanden om hændelsesforløbet.

Hun mener, at Rob Kardashian ikke led nogen fysiske skader som følge af episoden, men at hun blot efterlod ham med et 'knust hjerte'.

Den pågældende hændelse fandt sted den 14. december 2016.

I søgsmålet påstår Rob Kardashian også, at Blac Chyna på et tidspunkt legede med en pistol, som hun efterfølgende sigtede mod ham, imens hun sagde til ham, at hun ville dræbe ham, hvis han 'dummede sig'.

Dette skulle være sket, mens Rob Kardashian facetimede med to af sine venner.

I dokumenterne forklarer Blac Chyna, at det ifølge hende var en joke, og at både Rob Kardashian og hans venner vidste, at hun ikke havde i sinde at trykke på aftrækkeren.

Blac Chyna har officielt bedt dommeren om at droppe sagen, da der ifølge hende ikke var tale om et overfald, og fordi Rob Kardashian ikke fik nogle fysiske skader under episoden.

Dommeren har endnu ikke afgjort, om sagen skal gå videre.

Rob Kardashian og Blac Chyna nåede at danne par i et år. De gik fra hinanden i december 2016 - blot en måned efter, at deres datter, Dream, blev født.

I juli 2017 delte Rob Kardashian nøgenbilleder af Blac Chyna på sociale medier, hvilket medførte, at hun fik et polititilhold mod ham.

Siden har de været i en juridisk kamp, da Blac Chyna søger økonomisk erstatning for delingen af billederne.