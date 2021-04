Kardashian-klanen er ekstremt kendt, absurd rig og næsten skræmmende magtfuld. En familie, de færreste formentlig har lyst til at lægge sig ud med.

Det er ikke desto mindre, hvad modellen Blac Chyna har valgt at gøre. Hun agter nemlig at hive dem i retten – og hun er »begejstret«.

Begejstret, fordi det netop er blevet besluttet, at den længe ventede retssag er rykket frem. Det skriver PageSix.

Således er det nu aftalt, at parterne skal mødes allerede 18. oktober i år – i stedet for 29. november, som det ellers var planlagt.

Rob Kardashian og Blac Chyna Foto: Kcr/Shutterstock Vis mere Rob Kardashian og Blac Chyna Foto: Kcr/Shutterstock

Ti dage er sat af til sagen, der tog sin start i 2017, da Blac Chyna valgte at sagsøge hele den celebre familie.

En familie, hun selv var en del af som kæreste til sønnen Robert Kardashian. Det var, da parret brød, det hele kulminerede.

Som følge heraf valgte NBCUniversal nemlig at droppe serien 'Rob & Chyna', som i stil med 'Keeping Up With The Kardashians' fulgte parrets glamourøse liv.

Dermed mistede Blac Chyna angiveligt en vigtig indtægt, og hun rettede hurtigt sin vrede mod Kardashian-familien.

Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian skal alle vidne i retten til oktober. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian skal alle vidne i retten til oktober. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

For mens denne mente, at serien blev aflyst som følge af bruddet, mente Blac Chyna, at aflysningen var sat i verden af den magtfulde familie.

Hun sagsøgte derfor hele molevitten for både vold, overfald, hustruvold, æreskrænkelser og for at være skyld i økonomisk tab.

Derfor ventes både stort set hele familien at skulle vidne, når sagen fire år efter bruddet går i gang i oktober.

Dette, såfremt parterne ikke finder en løsning inden. Retsdokumenter viser nemlig, at begge er åbne for at mægle inden retssagen. En såkaldt postmægling er således planlagt til at finde sted i juli.

Blac Chyna. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Blac Chyna. Foto: ANGELA WEISS

Forud for sit forhold med Robert Kardashian var Blac Chyna i mange år sammen med rapperen Tyga. De to splittede dog, da Tyga forelskede sig i Kylie Jenner, hvilket fik Blac Chyna til at se rødt på Kardashian-søsteren.

Deres fejde fik dog en ende, da Blac Chyna og Robert Kardashian fandt sammen i 2016. I november samme år blev de forældre til datteren Dream.

I december annoncerede Robert Kardashian på Instagram, at han og Blac Chyna var gået hver til sit.

Få dage senere fandt de sammen igen, men sagde altså endeligt farvel til hinanden i februar 2017.