Endnu en gang er konflikten spidset til mellem forældreparret.

Blac Chyna holder sig ikke tilbage med at vise sine føleser overfor ekskæresten Rob Kardashian – og det er slet ikke varme følelser. Ifølge The Blast har Rob indsendt et dokument til retten, hvori han hævder, at han ikke længere kan betale sit børnebidrag, som løber op i 20.000 amerikanske dollars, svarende til 132.500 danske kroner, om måneden, til datteren Dream.

Det skyldes, at Robs indtjening om måneden er dalet fra 100.000 til 10.000 dollars om måneden, siden aftalen om børnebidraget blev lavet. Rob har haft det svært i den seneste tid, og han har ikke ønsket at deltage i familiens realityserie, som ellers er hovedindtægtskilden.

noget hånligt budskab og tværede hendes egen succes ud i ansigtet på eksen ved at vise sin imponerende vognpark bestående af en Rolls Royce, en Bentley og en Ferrari frem.

'Arbejd hårdt og leg endnu hårdere. Mine ting, ingen hjælp, ingen børnepenge. Stop de fucking løgne,' skriver Blac Chyna til opslaget.

Ifølge dokumentet til retten burde det være Blac Chyna, der gav Rob penge hver måned, idet hendes indtægt ligger på 60.000 dollars om måneden. Men Blac Chynas advokat, Lisa Bloom, påstår, at Rob bevidst holder igen på de sociale medier og medier generelt for at reducere sin indkomst, så han slipper for at betale børnebidrag.

'Stakkels lille rige dreng. Hvilken slags far ønsker ikke at forsørge sit eget barn. Imellemtiden fortsætter Blac Chyna med at arbejde hårdt som singlemor for at kunne forsørge sit barn, som hun altid har gjort, uanset om Rob vælger at hjælpe eller ej,' tilføjer advokaten Lisa Bloom.

Dream fyldte to år i lørdags, og Rob og Chyna har delt forældremyndighed, selvom de sjældent har kontakt til hinanden. Barnepigerne transporterer datteren mellem husene. Rob og Blac Chyna skal dog mødes i retten til december, hvor de altså skal finde en løsning på børnebidraget.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk