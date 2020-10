Bjarne Henriksens karakter dør i femte sæson af 'Badehotellet'. Her ser den 61-årige skuespiller tilbage på sin karrieres mest kendte tv- og filmroller og afslører blandt andet, hvorfor hans faldt sådan ud i TV 2's populære serie.

B.T. har bedt den folkekære skuespiller om at 'anmelde' sin egen karriere. Da han med et stort grin konsekvent giver seks ud af seks stjerner til sig selv for alle sine forskellige præstationer, springer vi hurtigt over karaktergivningen og begynder listen med hans rolle som gangsterboss i DR's dramaserie 'Edderkoppen' fra 2000:

Tv-serien 'Edderkoppen', DR1, 2000

Rolle: Svend Aage Hjalmar, leder af Københavns underverden i 1949, baseret på den virkelige person Svend Aage Hasselstrøm.

»Den var skidesjov at lave. Jeg fik lagt noget i munden. Dengang skulle jeg bygges ud (gøres tykkere, red.), og nu har jeg ligesom arbejdet mig derud. Det var virkelig noget af det bedste, jeg har været med til.«

Bjarne Henriksen i 'Edderkoppen'. Foto: BJARNE BERGIUS HERMANSEN/DR Vis mere Bjarne Henriksen i 'Edderkoppen'. Foto: BJARNE BERGIUS HERMANSEN/DR

Filmen 'Kinamand', 2002

Rolle: Lille film hvor Bjarne Henriksen spillede over for den kinesiske skuespiller Vivian Wu, der havde flere Hollywood-film på cv'et.

»Det var en spændende type film at lave. Den helt defensive type. Vi snakker virkelig lowkey, og så var hun (Vivian Wu, red.) fabelagtig at spille med. Hun var fra Hollywood, men overhovedet ikke krukket. Hun elskede mad og åd som en hest. Hun lavede også mad til os på settet. Fantastisk.«

Tv-serien 'Forbrydelsen', DR1, 2007

Rolle: Theis Birk Larsen, hvis datter Nanna Birk Larsen bliver slået ihjel.

»Det var ufatteligt spændende at lave. I starten tænkte man 'ét mord, 20 afsnit, kan det lade sig gøre?' Det ville blive meget krævende at spille sorg i et år og ni måneder, som det faktisk tog at lave. Men det viste sig at blive ekstremt spændende.«

Var du på tale til sæson to?

»Nej, det var en ny historie. Og heldigvis for det, for det var hårdt.«

Bjarne Henriksen i 'Forbrydelsen'. Foto: Tine Harden, DR. Vis mere Bjarne Henriksen i 'Forbrydelsen'. Foto: Tine Harden, DR.

Filmen 'Tarok', 2013

Rolle: Portrættering af travkongen Karl Laursen, hvis hest Tarok i 1970'erne blev et nationalt ikon.

»Han (Karl Laursen, red.) var en spændende gør det selv-type. Han hoppede ud i tingene uanset hvad. Det var smukt at mærke, at Tarok stadig betyder meget på skiveegnen.«

Blev du en hestedreng af filmen?

»Det ved jeg ikke, men jeg er stadig meget interesseret i travsport og har faktisk en andel i en hest, der hedder Atletico sammen med 99 andre. Jeg har også en andel i en, der hedder Key Largo. De er nogenlunde gode. Min første rolle efter skuespillerskolen var faktisk i en svensk serie, som jeg aldrig håber bliver vist nogen steder. Der spillede jeg en professionel dansk travkusk og gik en måned ude i Lunden hos Preben Kjærsgaard.«

Tv-serien 'Badehotellet', TV 2, 2013-2018

Rolle: Fabrikant Otto Frigh

»Han var en herlig levemand. Han hyggede sig og kunne godt lide cigar, cognac, kvinder og god mad. Der var sgu gang i ham.«

Var du ærgerlig over, at han skulle dø i femte sæson?

»På en måde ja. Men på den anden side fik jeg selv lov til at bestemme, hvordan han skulle dø.«

Hvordan var det, han døde?

»Han finder tilbage til sin kone. De har sex, og om morgenen vågner han så ikke op. Han fik lige det sidste med, og bedre død kan man vel ikke have.«

Bjarne Henriksen i 'Badehotellet'. Foto: TV2 Vis mere Bjarne Henriksen i 'Badehotellet'. Foto: TV2

DR's julekalender 'Theo & Den Magiske Talisman', 2018

Rolle: Theos døende morfar Harald

»Jeg syntes faktisk, at det var en spændende julekalender, som handlede om noget andet og havde lidt kant. Det var ikke kun nissebasser og risengrød, men handlede også om noget, som jeg tror, mange havde brug for at tale om, nemlig døden. Derfor sagde jeg ja til rollen, og den var skæg at lave.«

Tv-serien 'Ulven kommer', DR1, 2020

Rolle: Socialrådgiveren Lars, der tvangsfjerner to børn fra deres forældre, da faderen mistænkes for at være voldelig

»Det er en enorm spændende rolle, fordi den er svær. Jeg kan godt lide ting, der er svære. I 'Badehotellet' skal de jo bare få tiden til at gå. Her skal der arbejdes, og det er kommunalt socialrealisme. Det synes jeg ikke, vi har så meget af, og det kan være ligeså spændende.«