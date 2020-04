For tre år siden pegede stjernearkitekten Bjarke Ingels på Palads Teatret i København som en af de fire fedeste bygninger - i verden.

Nu vil han rive den pastelfarvede biograf ned og erstatte den med en 18 etager høj kasse af glas.

Det vakte ramaskrig, da DSB og Nordisk Film Biograf i 2017 offentliggjorde, at de ønskede at rive biografen Palads Teatret ned til grunden for at gøre plads til et storstilet højhusprojekt på Axeltorv og hele vejen hen over banegraven ved Vesterport Station, hvor man for nuværende kan kigge ned på togskinnerne.

Og Bjarke Ingels var ikke sen til selv at kalde det 'en forbrydelse', hvis man rev biografen fra 1918 ned og dermed også mistede den farverige facade, som kunstneren Poul Gernes skabte i 1989.

Rundtur og fortælling med den pensionerede Leif Ernst, der i 50 år har arbejdet i Palads, som i næste uge fylder 100 år.

»Da jeg var 14 år gammel og tog toget til Vesterport og så det første gang, så tænkte jeg: 'Må man det?' Tænk, at virkeligheden i et ofte gråt København kan være så sindssyg. Jeg kan forstå, at man overvejer at rive bygningen ned, og det, mener jeg virkelig, er en forbrydelse mod københavnsk arkitekturhistorie,« sagde Bjarke Ingels til TV 2 i 2017.

Her pegede han på Palads Teatret som en af de fire bedste bygninger i verden - sammen med Operahuset i Sydney, Sesc Pompeia i Sao Paolo og det japanske Teshima Art Museum i Teshima.

Efter de voldsomme protester for tre år siden droppede man ideen om at dække banegraven til. Men nu har Nordisk Film Biografer igen luftet drømmen om at rive Palads Teatret ned. Og denne gang kan grundejeren fremvise en modeltegning af erstatningen - tegnet at Bjarke Ingels arkitektfirma, BIG.

B.T. ville gerne have spurgt Bjarke Ingels, hvad han tænker om, at han kan være med til at rive en bygning ned, som han for blot tre år siden kaldte en af verdens fedeste, men det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra stjernearkitekten.

Er det 'en forbrydelse' at rive Palads Teatret ned?

Til gengæld har han til filmmediet Filmz forklaret, hvorfor han ikke længere synes, det er 'en forbrydelse mod københavnsk arkitekturhistorie' at erstatte den ikoniske biograf med et moderne bygningsværk i 18 etager.

»Jeg vil sige, at hvis man river Palads ned uden at skabe et nyt hjemsted for dansk film, der er dansk film værdig, og et nyt byrum, der er København værdig, og med en eller anden form for markant by- og bygningsintegreret kunst af vor tids svar på Poul Gernes, så skal man dømmes til kun at se film på en iPhone uden at måtte gå i biografen,« siger Bjarke Ingels til Filmz.

Han fortæller, at tiden er løbet fra Palads Teatret, og at han selv kun er gået i Imperial for at se film de sidste mange år, fordi 'lærredet er enormt' og biografoplevelsen bedre.

I interviewet forholder han sig ikke til, om man kunne have moderniseret biografen og gjort teknikken tidssvarende, men stadig have beholdt elementer fra den ikoniske bygning.

Sådan kan den nye Palads-biograf komme til at se ud.

I udkastet til den nye københavnerbiograf vil der være restauranter, caféer og barer i stueetagen, mens biografsalene kommer til at ligge under jorden.

Her vil store ovenlysvinduer sørge for, at man kan kigge ned til gangarealet, der vil blive udsmykket med moderne kunst.

De 18 etager over gadeplan, der kommer til at fremstå som en række 'kasser' oven på hinanden, vil bestå af kontorlokaler.

Byggeprojektet er endnu ikke godkendt og finansieret.