Rudy Giuliani er en mand, der deler vandene.

Den 77-årige tidligere borgmester i New York var en af forhenværende præsident Donald Trumps nærmeste medarbejdere, der i tykt og tyndt forsvarede Donald Trump og hans påstande om stemmesvindel ved valgnederlaget til Joe Biden.

Derfor var det heller ikke alle, der var lige begejstrede for at se ham dukke op i det populære amerikanske underholdningsprogram 'The Masked Singer' – der i Danmark hedder 'Hvem holder masken?' – hvor en række kendisser udklædt i kostumer synger for et panel – ligeledes af kendisser – som skal forsøge at gætte, hvem personen er. Den, der sidst bliver gættet, vinder.

Da masken blev hevet af Rudy Giuliani, var der flere blandt publikum, som var åbenlyst chokerede over at se den kontroversielle advokat.

Heriblandt dommeren, komikeren Ken Jeong, som med en sur mine og arme over kors så alt andet end tilfreds ud. Endnu tydeligere blev hans utilfredshed, da Rudy Giuliani begyndte at synge, og Ken Jeong simpelthen valgte at forlade studiet med ordene:

»Jeg er færdig«.

På Twitter er der da også mange, som mener, at det var et fejlskud fra produktionen at caste Rudy Giuliani.

Kan vi holde op med at have forrædere som Rudy Giuliani med i tv-shows som 'The Masked Singer'? Hold op med at normaliser kriminelle.

Rudy Giuliani burde ikke være med i 'The Masked Singer', han burde være i fængsel.

Rudy Giuliani burde komme for en dommer, ikke være med i 'The Masked Singer'. Hvad fanden er der galt med det her land?

Jeg kan ikke bebrejde Ken Jeong at han forlader scenen, efter han så det var Rudy Giuliani. Det var en våd klud i ansigtet. Giuliani har bånd til en regering, som hjalp til med at fremme stigningen i vold mod asiatiske amerikanere. Han (Ken Jeong, red.) har enhver ret til at være vred.

Hvilken klovn tænkte, det ville være en god idé at have Rudy Giuliani med i 'The Masked Singer'? Hvem er den næste? Vladimir Putin?

Ken Jeong leaves as Rudy Giuliani sings on masked singer pic.twitter.com/CS4PxSKSGr — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 21, 2022

Dem, der er imod deltagelsen, kan dog glæde sig lidt over, at produktionen fik ødelagt en del af chokværdien allerede tilbage i februar, da et medie her kunne afsløre, at Rudy Giuliani var med.

Dengang gik rygterne dog også på, at en anden dommer, Robert Thicke, ligeledes udvandrede. Dette var dog ikke tilfældet.

52-årige Ken Jeong er især kendt for sin rolle i 'Tømmermænd i Vegas'-filmene. Han er søn af sydkoreanske immigranter.