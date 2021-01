Der er tidspunkter, hvor det må være rart at være kendt, og så er der tidspunkter, hvor man må ønske, at man kunne gemme sig langt, langt væk og lade folk glemme alt om en.

Sidstnævnte drømmer Kim Kardashian og Kanye West højst sandsynligt om i disse dage.

For få dage siden kom det nemlig frem i adskillige amerikanske medier, at kendisparrets seks år lange ægteskab er på tærsklen til at blive opløst.

Siden er snakken gået voldsomt for sig, hvilket nu har medført, at der på sociale medier er opstået en bizart rygte. Det skriver Vulture.

Rygterne om, at Kanye West og Kim Kardashian skal skilles, har sat gang i endnu flere rygter. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Rygterne om, at Kanye West og Kim Kardashian skal skilles, har sat gang i endnu flere rygter. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Ifølge mediet lyder rygtet, at årsagen til skilsmissen skyldes, at 43-årige Kanye West har været Kim Kardashian utro med den 35-årige influencer, skønhedsguru og TikTok-stjerne Jeffree Star.

Det er anden TikTok-bruger ved navn Ava Louise, der står bag rygtet.

TikTok'eren, der sidste år blev kendt for noget så mærkværdigt som at slikke på et toilet, delte forleden en kort video, hvor hun påstår, at Kanye West har haft noget kørende med 'en berømt mandlig skønhedguru'.

Ava Louise nævnte ingen navne i sin video, men efterfølgende likede hun en kommentar, som nævnte Jeffree Stars navn som en mulighed, hvorefter rygtemøllen gik amok.

I’m ready for Sunday Service pic.twitter.com/6kCA4kNrfu — Jeffree Star (@JeffreeStar) January 6, 2021

Jeffree Star har da heller ikke selv gjort noget for at stoppe rygterne. Han har i stedet smidt endnu mere benzin på bålet i et opslag på Twitter.

I opslaget skriver han: »Jeg er klar til 'Sunday Service'«, hvilket er en henvisning til Kanye West musiksamling af samme navn.

Hverken Kim Kardashian eller Kanye West har kommenteret utroskabsrygterne, men en kilde tæt på det formentlig kommende eks-par siger til E! News, at de er pure opspind.

»Der er absolut ingen sandhed i rygterne om Jeffree og Kanye,« siger personen til det amerikanske medie.