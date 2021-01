Det kan godt være, at coronakrisen og den dertilhørende isolation og karantæne er super frustrerende, men coronakuller er altså ikke nok til, at man ikke behøver at sidde i fængsel.

Det må 'Full House'-skuespillerinden Lori Loughlins mand, Mossimo Giannulli, sande, efter han for nylig forsøgte at slippe ud fængslet, hvor han sidder, fordi han sammen med sin stjernehustru bestak sine døtre ind på et prestigefyldt universitet.

Ifølge Page Six søgte modedesigneren Mossimo Giannulli i midten af januar om at blive løsladt fra fængslet før tid for at afsone resten af sin i alt fem måneder lange straf hjemme i sit eget hus.

Tirsdag afviste dommeren i sagen så Giannullis anmodning, som da også var baseret på lidt bizarre forudsætninger.

Lori Loughlin mand, Mossimo Giannulli, mente, at han burde blive løsladt, fordi han har været i coronakarantæne. Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Lori Loughlin mand, Mossimo Giannulli, mente, at han burde blive løsladt, fordi han har været i coronakarantæne. Foto: JOSEPH PREZIOSO

Ifølge det amerikanske medie, som har fået indsigt i retsdokumenterne i sagen, mente Giannulli nemlig, at han inden sin dom tilbragte så meget tid i isolation og karantæne som følge af coronapandemien, at det føles som om, at han allerede har afsonet hele sin straf.

En forklaring, som dommeren altså ikke købte ind på.

Mossimo Giannulli har afsonet knap to af sine i alt fem måneder lange fængselsstraf.

Han og hans hustru, Lori Loughlin, blev begge kendt skyldige i at have betalt 500.000 dollars (3,1 millioner kroner) for at få deres døtre, Olivia Jade og Isabella Rose, optaget på University of Southern California.

Sagen er en del af den famøse 'universitetsskandale' i USA, hvor omkring 50 velhavende forældre blev anklaget for at bedrage deres børn ind på prestigefyldte universiteter.

Mens Giannulli fik knap et halvt års fængsel for sin rolle i bestikkelsessagen, så slap Lori Loughlin med to måneder. Hun blev løsladt tilbage i november 2020.

Udover parrets fængselsstraffe blev de også pålagt at betale en bøde hver.

Loughlins bøde lød på 150.000 dollars, mens Giannullis lød på 250.000 dollars.