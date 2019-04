For ikke forfærdeligt længe siden var de Hollywoods største 'power couple', men nu lider de under Hollywoods mest pinagtige skilsmisse.

Brad Pitt og Angelina Jolie kan nemlig ikke blive uenige om noget som helst omkring fordelingen af deres seks fælles børn og betragtelige formue, skriver Hollywwod Life.

Mediet hævder at have talt med kilder tæt på begge parter, og her skinner det igennem, at bruddet og skilsmissen er gennemsyret af frustrationer i begge lejre.

»Brad er irriteret og føler, at denne skilsmisse skulle være blevet færdigforhandlet for længe siden,« siger en unavngiven kilde tæt på stjernen til Hollywood Life.

Brangelina i 2015.

Ifølge personen vil Brad Pitt bare havde det overstået, så familien kan komme videre. Men Angelina Jolie nægter at indgå nogen som helst kompromiser, og forhandlingerne kører derfor nu på tredje år.

Angelina Jolie søgte om skilsmisse 19.september 2016 efter blot to års ægteskab, og ifølge Hollywood Life har hun en noget anden forklaring på, hvorfor det trækker sådan ud.

Ifølge en unavngiven kilde tæt på Jolie er hun også ivrig efter at få afsluttet sagen, men frygter, at hun ikke får det med fra boet, som hun har ret til.

»Nu, hvor det er slut, vil hun bare have, at alt er rimeligt fordelt. Det tager længere tid end forventet af opdele alt fair. Hun prøver ikke at være ond, hun forstår Brads frustrationer, men hun prøver samtidig at beskytte sig selv og børnene,« siger kilden ifølge Hollywood Life.

Det slås de om

Ifølge TMZ burde det ikke være så svært at finde hinanden rent økonomisk for de to kamphaner. De indgik nemlig en bodelingskontrakt, allerede da de blev gift - netop for at undgå, at det skulle ende grimt under en eventuel skilsmisse.

Ifølge mediet har de tilsammen en formue på 400 millioner dollar (2,7 milliarder kroner), hvoraf Brad Pitt har hostet tre fjerdedele op.

Til gengæld er det ifølge TMZ ganske sandsynligt, at krigen i virkeligheden handler om forældremyndighed og samværsret over deres seks fælles børn.

Brad Pitt og Angelina har sammen børnene Shiloh Nouvel, Knox Léon og Vivienne Marcheline samt adoptivbørnene Maddox, Pax og Zahara.