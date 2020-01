Sarah har tidligere udtalt, at hun både er til mænd og kvinder, og nu afslører hun kønnet på sin store kærlighed.

Realityportalen møder Sarah Grünewald til TV-Prisen, hvor hun stråler i en velourblå kjole, og smilet er ikke til at tage af hendes læber.

Til spørgsmålet om, hvordan det er at være forelsket, siger Sarah:

»Det er dejligt. Jeg skingrende sindssyg for tiden, det bliver man af at være forelsket.«

Sarah vil ikke fortælle, hvem den heldige er, men hun vil gerne afsløre, hvilket køn kærligheden tilsmiler.

»Det er en mand,« griner Sarah, der vil holde resten af kærlighedshistorien privat.

Nomineret til ‘Årets vært’

Sarah er i aften nomineret til ‘Årets vært’ for sin værtsrolle i ‘Vild med dans’, hvor hendes medvært er Christiane Schaumburg-Müller.

»Jeg synes, at Christiane fortjener det lige så meget, som jeg gør, men jeg har lavet det i virkelig mange år, så det kan være, at det er derfor, at jeg er nomineret, og hun ikke er.«

»Jeg er bare glad for, at det er en jury, der har besluttet sig for at nominere mig.«

Til trods for Sarahs store nyforelskelse og lykke, så mangler hun stadig et sted at bo, og hun leder fortsat efter en bolig, men kærligheden overskygger den udfordring.

»Lige nu er jeg bare en pige, der er rigtig forelsket, og det er dejligt,« afslutter Sarah.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk