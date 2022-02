Det kan være både ensomt og usundt at gøre karriere i udlandet, fortæller Birgitte Hjort Sørensen, der under sit ophold i London udviklede en livsstil, som hun i dag ikke vil kalde specielt sund.

Efter første sæson af 'Borgen' i 2010 tog den 40-årige skuespillers karriere fart og bragte hende blandt andet til Hollywood og filmen 'Pitch Perfect 2', HBO-serien 'Vinyl' og et enkelt afsnit af kæmpehittet 'Game of Thrones'.

Men hun har også haft et længere ophold i London, hvor hun spillede med i det prestigefyldte Shakespeare-stykke 'Coriolanus' i 2013.

Og her fandt hun bagsiden af medaljen ved et liv som international skuespillerinde, fortæller hun til Alt for damerne.

Selvom de britiske kollegaer var søde ved hende, opdagede hun, at hun var mere afhængig af dem, end de var af hende. For mens de havde hjem og familier at tage hjem til efter arbejde, blev Birgitte Hjort Sørensen hurtigt den, der altid spurgte, om de ikke skulle snuppe en drink.

»På et tidspunkt blev jeg opmærksom på, at jeg faktisk de fleste aftener gik alene hjem til min lille kælderlejlighed og drak tre glas rødvin. Fordi jeg er sådan en, der altid har fået skudt i skoene, at jeg er meget kontrolleret, tænkte jeg dengang, at det da var meget fedt, at jeg kunne slå mig lidt løs. Det var det selvfølgelig også, men det havde jo en kant af noget andet. Det var ikke rigtig sundt, vel, og jeg var faktisk ked af det meget af tiden,« siger hun til Alt for damerne.

Birgitte Hjorth Sørensen er snart igen aktuel i 'Borgen'. Foto: Philip Davali Vis mere Birgitte Hjorth Sørensen er snart igen aktuel i 'Borgen'. Foto: Philip Davali

Her husker hun også tilbage på en periode i sit liv, omkring tiden i Hollywood, hvor hun gik så meget op i at spise rigtigt og se rigtig ud, at det tangerede til det sygelige. Det var ikke en spiseforstyrrelse, understreger Birgitte Hjort Sørensen, men det var i hvert fald et usundt fokus, som hun er bevidst om ikke at give videre til sine piger, Karoline på tre og Frederikke på halvandet år.

Efter at have mødt sin kæreste og børnenes far, Kristian Ladegaard Pedersen, er Birgitte Hjort Sørensen vendt tilbage til Danmark, hvor hun har fundet ro.

Søndag er hun aktuel i DR-serien 'Borgen', hvor hun efter 12 år igen spiller rollen som den politiske journalist Katrine Fønsmark.