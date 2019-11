Skuespillerinden Birgitte Hjort Sørensen er gravid.

Det afslører den 37-årige Borgen-stjerne i et Instagram-opslag fredag morgen, hvor hun stolt viser sin babybule frem.

'Selvom Thanksgiving ikke er en dansk tradition, er vi for evigt taknemmelige over, at denne lille pige bliver en del af vores familie i foråret,' skriver hun under billedet.

Dermed skal Birgitte Hjort Sørensen for anden gang være mor til en lille pige.

Though Thanksgiving isn't a Danish tradition, we're eternally grateful this little girl will join our family come spring

Sammen med sin mand har hun nemlig allerede datteren Karoline, som kom til verden i september 2018, og det har det ligget i kortenene, at Karoline skulle være storesøster.

Tidligere har Birgitte Hjort Sørensen fortalt B.T., at hun godt kunne tænke sig at få flere børn.

I samme ombæring fortalte hun også, at fødslen af hendes første datter har ændret hendes om skuespiller.

»Jeg tror, man bliver en bedre skuespiller, sanger og kunstner i det hele taget for hver dag, der går, fordi man oplever mere i livet. Men det er en skelsættende livserfaring at få – at blive mor. Der er selvfølgelig nogle nuancer i livet, som jeg ikke kunne forstå før,« sagde hun dengang.