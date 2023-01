Lyt til artiklen

Man kan møde sit liv kærlighed, når man mindst venter det.

Faktisk var det også lige præcis det, der skete for skuespiller Birgitte Hjort Sørensen.

Hun mødte nemlig sin mand, Kristian Ladegaard Pedersen, til en casting til et job som tv-vært. Det fortæller hun til Alt for Damerne.

»Det var Kristian, der stod for den casting, og vi så hinandens drive – og havde det sjovt sammen. Og vi var begge et sted i livet, hvor vi gerne ville stifte familie. Det betyder også noget,« siger hun.

Efter sin rolle som journalisten Katrine Fønsmark i DR-serien 'Borgen' blev den internationale karriere for den i dag 40-årige skuespiller kickstartet. Hurtigt røg hun til Hollywood, hvor hun fik en rolle i filmen 'Pitch Perfect 2', HBO-serien 'Vinyl' og medvirkede også i et afsnit af kæmpesuccesen 'Game of Thrones'.

Derfor skulle man tro, at en casting til et job som tv-vært ville være nemt for den garvede skuespillerinde, men til Birgitte Hjort Sørensens egen overraskelse var det både sværere og mere udfordrende, end hun havde forventet.

Til Alt for Damerne fortæller Birgitte Hjort Sørensen, at kæresten i dag ikke er meget fremme i offentligheden, da hun værner meget som sit privatliv.

Siden parret mødte hinanden til castingen, blomstrede kærligheden, og i dag har parret to døtre på to og fire år sammen.