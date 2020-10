Corona lægger en dæmper på meget for tiden. Så meget, at Viggo Mortensen frygtede, at han ikke ville kunne vise sin nye film til danskerne.

Viggo Mortensen er instruktør og spiller selv hovedrollen i filmen 'Falling', som han i disse dage er i Købehavn for at promovere.

»Jeg var bange for, at det ikke ville blive muligt på grund af corona,« sagde han, da filmen mandag aften havde premiere i Imperial i København.

Men da dørene blev åbnet, strømmede premieregæsterne ind. Stort set alle mødte op med mundbind på. Det gjaldt også dansk-amerikaneren selv.

Viggo Mortensen til gallapremieren på Falling i Imperial i København, mandag den 26. oktober 2020.

Ganske anderledes ser det ud i hjemlandet USA, lod han forstå.

»Flere burde bruge mundbind – især præsidenten. Han er et meget dårligt eksempel for os andre,« sagde han.

Et faktum, der angiveligt ikke kommer bag på ham.

»Trump spiller i første division som mafioso og i tredje division som præsident. Det ved man jo,« sagde han, da B.T. mødte ham på den røde løber før premieren.

Har du dermed svaret på, hvad du har stemt eller tænkt dig at stemme til præsidentvalget?

»Jeg har stemt, og det var ikke på ham – mærkeligt nok,« sagde han.

Filmen 'Falling' handler om en dement far, der flytter ind hos sin homoseksuelle søn.

»Filmen er fiktion, men bygger på virkelige minder og følelser for mine egne forældre,« sagde Viggo Mortensen.

Selv om han kun har boet to-tre år i Danmark, har hans danske far lært ham at tale fejlfrit dansk.