På sin fødselsdag i sidste uge sagde Bindi Irwin 'ja', da hendes mangeårige kæreste gik på knæ og anmodede om hendes hånd i ægteskab.

Hvornår, brylluppet skal stå, er endnu ikke planlagt, men én detalje har den 21-årige kvinde allerede fået styr på:

Hvem, der skal følge hende op ad kirkegulvet, når nu hendes far, Stewe Irwin, ikke kan gøre det, som traditionen ellers foreskriver.

I en rørende hyldest til sin afdøde far afslører hun, at det bliver hendes bror, 15-årige Robert Irwin, der får æren af at give hende bort, når hun og Chandler Powell skal giftes.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bindi Irwin (@bindisueirwin) den 2. Aug, 2019 kl. 3.41 PDT

'Far, du ville være så ekstremt stolt af Robert. Han har været en fantastisk støtte i løbet af det dette smukke kapitel af mit liv,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg ved, at du ville være ved at revne af stolthed, når tiden kommer, og han følger mig op ad kirkegulvet'.

I samme opslag udtrykker hun også sorgen over, at hendes far ikke kan være der på hendes store dag.

'Jeg ville ønske, du kunne opleve disse øjeblikke (af mit liv, red.), men jeg ved, at din sjæl lever videre i os.'

Bindi Irwin var kun otte år i 2006, da hendes far gik bort.

Krokodilleentutiasten blev dræbt, da han var i færd med at gøre det, han gjorde bedst: At arbejde med dyr. Her blev han stukket af en giftig pilrokke.

Siden er Bindi Irwin gået i hans fodspor, og hun arbejder, ligesom sin far gjort de det, i det familieegede Australia Zoo.

I Australien er hun trods sin unge alder allerede en anerkendt dyreforekæmper og konservator.