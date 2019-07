Onsdag har Bindi Irwin, den berømte krokodilleentutiast Steve Irwins datter, fødselsdag - og hendes kæreste gennem mange år har givet hende en meget smuk gave.

‘På min fødselsdag sagde jeg ‘ja’ og ‘forevigt’ til mit livs kærlighed, Chandler,’ skriver hun nemlig på sin Instagram-profil, hvor hun afslører, at hun er blevet forlovet.

Her har hun delt et billede af sig selv og sin trolovede samt den smukke ring, der nu pryder hendes ringefinger.

Over 400.000 brugere har i skrivende stund allerede tilkendegivet, at de synes godt om forlovelsen, og i kommentarsporet strømmer det ind med lykønskninger.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bindi Irwin (@bindisueirwin) den 24. Jul, 2019 kl. 3.30 PDT

I teksten til opslaget beskriver den 21-årige kvinde, at hun forelskede sig i Chandler Powell for seks år siden, og at tiden siden har været en fantastisk blanding af eventyr og ægte lykke.

Nu glæder hun sig til at tilbringe resten af sit liv som hans kone.

‘Skål for en livstid med venskab, mening og ubetinget kærlighed,’ skriver hun og afslutter:

‘Lad os så blive gift!'

Ifølge News.com.au valgte 22-årige Chandler Powell at fri til sin kæreste i Australian Zoo, som Irwin-familie i årevis har taget sig af. Det var også her, parret i sin tid mødtes, skriver han på sin Instagram-profil.

‘Jeg faldt med det samme for hendes kærlige og betænksomme hjerte, der udstråler så meget lys.’

Han fortæller også, at stedet for frieriet var nøje udvalgt.

‘At fri til hende på hendes favoritsted i haven, omgivet af dyr, virkede som det perfekte måde at hylde det nye kapitel i vores liv.’

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Chandler Powell (@chandlerpowell) den 24. Jul, 2019 kl. 3.30 PDT

Bindi Irwin er gået i sin fars fodspor, og arbejder til daglig i den zoo, hvor hun altså lige er blevet friet til.

Ligesom sin far, der døde i 2006 efter at være blevet stukket af en giftig pilrokke, er hun i Australien en anerkendt konservator og dyreforkæmper.

I et tidligere interview - som hun kan læse udpluk af lige her - har hun fortalt, at arbejdet med netop dyr hjælper hende med at bearbejde sorgen over tabet af sin far.

»Vi gør det på vores helt egen måde, men du kan føle min fars ånd i alt, hvad vi gør,« sagde Bindi Irwin.