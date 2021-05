De fleste er vant til at se den 19-årige amerikanske popstjerne Billie Eilish i løst tøj fra top til tå.

Et valg, sangeren har taget for ikke at få dømt eller seksualiseret sin krop.

Derfor er der sikkert også nogen, som har spærret øjnene op ved synet af Billie Eilish i den nyeste udgave af det britiske Vogue.

Her ses stjernen, tydeligt inspireret af Marilyn Monroe, med langt, lyst hår og klædt i lingeri.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af BILLIE EILISH (@billieeilish)

»Det handler om at gøre det, der føles godt,« siger hun til magasinet og fortæller, at hun i mange år har været fan af pinupperne fra 1940erne og 1950erne.

»Hvis du vil have skønhedsoperationer, så få skønhedsoperationer. Hvis du vil have en kjole på, som nogen synes ser for stor ud, så sig fuck det. Hvis du føler, at du ser godt ud, så ser du godt ud,« siger hun.

Stjernen, der tidligere har vist flere farverige frisurer frem, er også godt tilfreds med det lyse hår, som hun mener på en eller anden måde får hende til at føle sig mere kvindelig.

Men selvom hun nu viser sig frem fra en mere udfordrende side end tidligere, har hun en klar udmelding til dem, der forsøger at seksualisere hende:

»Du skal ikke underkende mig som rollemodel, bare fordi du tænder på mig,« siger hun.

Billie Eilish, der snart kommer med et nyt album, udgav for nylig singlen 'Your Power', og det er da også netop det – at tage kontrollen tilbage over sig selv og sin krop – som hele billedserien handler om.

»Folk spørger altid, hvad mit yngre jeg ville tænke om mig nu, og det kan nogen gange være en god ting at tænke over.«

»Men jeg tænker også, at man hverken skal forsøge at være en person, som dit tidligere eller fremtidige jeg kan lide.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af BILLIE EILISH (@billieeilish)

»Du skal være præcis, som du føler, du er, og har lyst til at være i dette øjeblik.«

Billederne har også fundet vej til Eilish' Instagram, hvor hun udtrykker sin begejstring.

'Jeg elsker de her billeder, og jeg elskede at lave den her fotoserie,' skriver hun.

Billie Eilish' andet studiealbum, 'Happier Than Ever', er planlagt til at udkomme i 2021.