Matthew Tyler Vorce og Billie Eilish danner ikke længere par.

Det bekræfter den 30-årige skuespiller på Instagram, hvor han samtidig afviser, at der skulle være utroskab indblandet.

'Ingen har været nogen utro. Forhold slutter. Så simpelt er det. At skabe rygter og lyve på internettet er farligt,' skriver Matthew Tyler Vorce, der dermed hentyder til, at der har været spekulationer.

Han blev første gang spottet sammen med den 20-årige sanger i april, hvor de sammen var på kaffedate, men ingen af de to har været særligt offentlige med deres kærlighed.

Der eksisterer kun få paparazzofotos af dem, og de er aldrig mødt op på den røde løber sammen eller har skrevet om hinanden på de sociale medier.

Det er derfor ikke til at sige, hvor længe de nåede at være sammen.

Der er dog rygter om, at skuespilleren er den 'hemmelige kæreste', som Billie Eilish nævnte i dokumentaren 'Billie Eilish: The World's a Little Blurry' fra 2021.

Kilder mener ifølge DailyMail at vide, at de mødtes til sangeren Doja Cats fødselsdag sidste år, og siden har været 'uadskillelige'.

Parret har dog ikke bekræftet deres forhold – før altså nu, hvor det er forbi.