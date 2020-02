Et hurtigt kamera fangede under Oscar-showet sangerinde Billie Eilish med komisk grimasse, hvilket er blevet et øjeblik, mange sociale medie-brugere snakker om her dagen derpå.

Øjeblikket udspillede sig under en af prisuddelingerne ved det store filmshow.

Skuespillerinderne Kristin Wiig og Maya Rudolph stod for at uddele prisen for 'bedste kostumedesign'. Men i stedet for at uddele prisen på traditionel vis, brød de to skuespillerinder ud i sang i ren parodi.

Parodien kom tydeligvis bag på Billie Eilish, der af tv-kameraerne blev fanget i med grimasse, der mere end indikerede, at hun fandt øjeblikket mærkværdigt og måske endda en smule forvirrende.

I can't count the times women have given me this look. #BillieEilish #Oscar2020

Og det er dette ansigtsudtryk, som nu deles igen og igen på de sociale medier.

Ansigtsudtrykket er blevet brugt i flere humoristiske memes på Twitter og Instagram.

Et meme er et billede, hvor et øjeblik sammenlignes med et andet, hvortil en tekst beskriver konteksten.

Mediet Billboard har samlet et udpluk af de mange memes, som blandt andet lyder følgende:

"would you like pineapple on that?"

Når jeg husker, at det er mandag i morgen

Billie's ansigt, når hun hører mig synge til sin koncert

Vil du have ananas på?

Når en kat ser sig selv i spejlet

Jeg kan ikke tælle mig til, hvor mange gange kvinder har givet mig det ansigtsudtryk

Billie Eilish opholdt sig ikke blandt publikum under hele showet.

Hun var også på scenen, hvor hun sang en hyldest til de personer, der gik bort i 2019. Det gjorde hun med Beatles'-sangen 'Yesterday'.