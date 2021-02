Den unge popstjerne Billie Eilish tog verden med storm, da hun nærmest fra den ene dag til den anden indtog alverdens hitlister.

Med den enorme succes og dertilhørende berømmelse hører dog også en bagside, og den oplever den 19-årige musiker nu.

Ifølge TMZ, som har fået indsigt i retsdokumenter i sagen, lever Billie Eilish nemlig i øjeblikket i konstant frygt fra en stalker, der har truet hende på livet.

Stalkeren, der er en mand ved navn John Hearle, skal have chikaneret og truet sangerinden foran hendes hjem i Los Angeles, USA.

Han skal angiveligt have overnattet på en nærliggende skole siden sommer og have brugt tiden på at bombardere hende med truende breve.

I et af brevene skal der have stået følgende:

'Du kan ikke få, hvad du vil, medmindre at det, du vil have, er at dø for mig. Du skal vide, at vandet snart vil rejse sig, og at du meget vel vil dø. Du vil dø.'

Ifølge retsdokumenterne i sagen har Billie Eilish fortalt, at manden overvåger hende, hver gang hun ankommer til sit hjem, og når hun forlader det igen.

Ifølge hende laver han hver gang forskellige gestusser med sine hænder, når han ser hende. Han har for eksempel brugt sine hænder til at antyde, at han vil skære halsen over på hende.

Frygten for stalkeren har fået den unge sangerinde til at anmode om et polititilhold, hvilket hun nu har fået godkendt.

Tiden må vise, om det er nok til at holde stalkeren væk.