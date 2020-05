Coronavirus eller ej. En forstyrret fan ser stort på både virus, krav om afstand og privatlivets fred og bliver ved med at chikanere den verdensberømte 18-årige sangerinde Billie Eilish.

Det er den 24-årige Prenell Rousseau, der tilsyneladende er så besat af stjernen, at han konstant opsøger og generer hende, skriver kendis-mediet TMZ.

Den unge mand ringer tit og ofte på døren hos hende og hendes families hjem i Los Angeles. Det sker så tit, at sangerinden nu frygter for sin og sin families sikkerhed.

Derfor har hun overgivet sagen til politiet og bedt om, at manden får et tilhold.

Alligevel fortsætter han med at ringe på hendes dør og kan finde på at sætte sig på hendes terrasse med en bog i længere tid. Han overnatter foran hendes hus og forsøger også at komme ind ved at tage i dørhåndtaget.

Han er flere gange blevet hentet af politiet, fordi han ikke har villet forlade hendes matrikel.

På grund af coronakrisen er han dog hver gang blevet løsladt hurtigt igen, og han bliver ved med at vende tilbage.

Ifølge TMZ skulle den 24-årige mand dog være blevet sat på en bus hjem til New York, hvor han bor. Det er uvist, om han er blevet på bussen hele vejen hjem.