Kim Kardashian West, Jennifer Lopez og Nicki Minaj. Der findes masser af kendisser, som viser, at store numser kan være ens sexede varemærke.

Nu er den danske realitykendis Caroline Pedersen også kommet med på vognen, efter hun har fået lavet et kosmetisk indgreb, der har forstørret hendes balder.

Petersen, der er kendt fra realityprogrammet Paradise Hotel, viser stolt sit resultat frem på sociale medier. Hun har lagt et efterbillede, hvor hun er iført sorte g-strengstrusser på Instagram.

Her åbner hun lidt op for, hvordan hun har det nu.

Fik sprøjtet sit eget fedt ind

Udover at hun takker sin veninde for støtte og sin kirurg for et godt resultat, så fortæller hun også, hvorfor der først kommer et billede ud nu.

»Rigtig mange af jer har spurgt mig om efterbilleder af mit resultat fra operationen. Min krop har dog lige skullet falde på plads først, hvilket den er i gang med nu.«

Det skriver hun til opslaget, som har fået 5.000 likes i skrivende stund. Kendissen har tidligere fortalt, hvilket indgreb hun har valgt at få lavet.

»Jeg skal have lavet brazillian butt lift. Det vil altså sige, at jeg skal have suget det fedt væk, som jeg har siddende over hofterne, på maven og lårene, ligesom en fedtsugning. Forskellen er bare, at noget af fedtet kommer til at blive placeret i min numse.,« sagde hun dengang, inden hun fortalte om sit vægttab.

Caroline petersen havde nemlig tabt sig mellem 10 og 15 kilo, inden hun skulle deltage i tv-programmet Divaer i Junglen.

Efter at have tabt de mange kilo, fandtes der fedt på hendes hofter, som hun ikke kunne motionere sig fra, og derfor valgte hun, at få det suget ud.

»Hvorfor så lige en brazillian butt lift og ikke en normal fedtsugning? Det er såmænd, fordi jeg godt kunne tænke mig en lidt mere formet og fyldig numse,« sagde hun dengang.

Udover at kendissen virker til at være glad for sin nye figur, så takker hun også firmaet, der arrangerede hendes indgreb. Firmaet står bag ture til Tyrkiet, hvor man så får lavet indgreb dernede. Ofte fordi det er en billigere løsning.