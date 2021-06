Det siges, at gammel kærlighed aldrig ruster.

Og det lader til, at der er noget om snakken, når det kommer til Ben Affleck og Jennifer Lopez.

Nye billeder viser dem i hvert fald udveksle mere end blot venskabelige kys til en middag i Malibu.

Det er Page Six, der kan bringe billederne, som i den grad må siges at bekræfte de mange rygter, der i noget tid har cirkuleret om de to kendissers genopståede romance.

Ifølge mediet blev kyssene mellem 48-årige Ben Affleck og 51-årige Jennifer Lopez udvekslet til en fødselsdagsmiddag for sidstnævntes søster.

Jennifer Lopez' to børn, tvillingerne Maximilian og Emme, som hun har med sin eksmand Marc Anthony, skulle også have været til stede ved middagen.

Hvis de vitterligt er et par igen, er det ikke kun noget, der vækker glæde hos de mange fans. Også Jennifer Lopez' mor, Guadalupe Rodrigues, skulle være ganske glad for, at Ben Affleck igen er blevet en del af datterens liv.

»Før i tiden var Jennifers mor og Ben meget tætte. Guadalupe elskede Ben. Hun var trist, da de ikke kunne få det til at fungere dengang,« har en kilde fortalt til People.

Det er 20 år siden, at Jennifer Lopez og Ben Affleck første gang blev et par, efter de havde mødt hinanden under indspilningen af filmen 'Gigli'.

Mediernes interesse i parret var enorm, og den tog kun til op til deres bryllup i 2003. Dette blev dog udskudt blot fire dage før, det skulle have fundet sted, og de nåede da heller aldrig at gå op ad kirkegulvet, før det i 2004 blev meddelt, at det var forbi.

Begge tog dog sidenhen revanche med andre partnere.

Seks måneder efter bruddet blev Jennifer Lopez således gift med sangeren Marc Anthony.

Ikke længe efter blev Ben Affleck gift med skuespilleren Jennifer Garner, som han fik tre børn med.

Lopez' ægteskab sluttede i 2014, mens Affleck blev skilt i 2018.

Sidenhen har Jennifer Lopez været forlovet med baseballspilleren Alex Rodriguez, men den blev ophævet, da Ben Affleck kom ind i billedet.