For cirkus-begejstrede vil navnet Arli sikkert ringe en klokke.

Lotte Arli, som er storesøster til filminstruktør Bille August, var tidligere cirkusdirektør, og havde et lille intimt cirkus sammen med sin mand, som gik bort i 2011.

Nu bekræfter sønnen, Martin Arkli, at Lotte Arli, cirkusdronning og - direktør, er gået bort.

Også sønnen er en del af familiens virksomhed, og han fortæller, at det er helt overvældende, hvor mange, både ansatte og gæster, som har sendt deres kondolencer. Han fortæller om livet med sin mor:

»Hun var en god mor og en kærlig mor. Og så var hun nok også det, man kunne kalde en løvemor,« siger han.

Han fortæller, at Lotte Arli havde lidt af kræft, som var vendt tilbage, og det gik hurtigt ned ad bakke. Hun var med ved premieren for dette års cirkussæson 20. august, men blev hurtigt mere og mere syg.

Martin Arkli fortæller, at hans mor var meget arbejdsom, og han ærgrer sig over, at hun ikke skal være med, når det lille familiecirkus kan fejre 50 års jubilæum næste år.

»Vi plejede at joke med at sige 'det er fint, du er gået på pension, bare så længe du passer dit arbejde imens,« siger han om moren, der aldrig rigtig gav slip på sit livsprojekt, cirkusset.

Han forklarer, at ud over, at moren kæmpede mod kræften, så havde hun også i den sidste periode demens, som påvirkede hende.

For et år siden gav Lotte Arli et stort interview med 'Familiejournalen', hvor hun fortalte om både fordele og ulemper ved at leve sit liv i et cirkus.

»Folk spørger altid ind til ”det frie liv”, men selv om det er vidunderligt at være derude i landet hele sommeren, så er det altså benhårdt arbejde, og jeg tror stadig, der er mange mennesker, der betragter os som en slags sigøjnere.«

Lotte Arlis lillebror, Bille August, fortalte for nyligt til B.T. om deres hårde barndom, hvor farens vrede gik værst ud over søsteren.

Cirkusdronningen blev 81 år, og hun skal bisætttes fra Grøndalskirken i København tirsdag 22. oktober klokken 14. Sønnen siger, at det er en åben bisættelse.