Det er ikke altid, at begge parter er enige, når det kommer til skilsmisse. Men noget tyder nu på, at Bill og Melinda Gates allerede er nået til en form for enighed.

Mandag, altså samme dag som Melinda ansøgte om skilsmisse fra Microsoft-stifteren, modtog hun nemlig aktier til en værdi af 1,8 milliarder dollar.

Og det tyder ifølge mediet TMZ på, at de allerede inden offentliggørelsen af skilsmissen var ved at fordele aktiverne.

Mandag begyndte et investeringsselskab, der er kontrolleret af Bill Gates, at overføre mere end 14 millioner aktier fra Canadian National Railway Co. og mere end 2,9 millioner aktier fra AutoNation inc. til Melinda.

Baseret på onsdagens aktiekurser, så er aktierne altså lige nu 1,8 milliarder dollar værd, hvilket rundt regnet svarer til 11,1 milliarder kroner.

Bill og Melinda Gates er ved at fordele aktiverne. Foto: Brian Snyder Vis mere Bill og Melinda Gates er ved at fordele aktiverne. Foto: Brian Snyder

Ovenstående bekræfter også, hvad der allerede har været ude angående skilsmissen. People har læst skilsmissebegæringen, og her fremgår det, at Bill og Melinda Gates vil fordele deres fælles aktiver efter en tidligere indgået – og ikke offentliggjort – separationsaftale.

Bill Gates er estimeres at være god for over 768 milliarder kroner, hvilket gør ham til en af verdens absolut rigeste mænd, men hvor resten af formuen bliver fordelt er endnu uvist.

Dog er det allerede offentliggjort, at eks-parret fortsætter som formænd i deres velgørenhedsfond, Bill & Melinda Gates Foundation, der har fokus på befolkningssundhed, uddannelse og bæredygtighed.

Fonden har en værdi på omtrent 250 milliarder kroner og betragtes som verdens største fond.