Når Bill Gates åbner sin netbank, er der fyldt med nuller. Rigtigt, rigtigt mange nuller. Derfor giver han også glædeligt en stor del af sin formue væk til velgørenhed årligt.

I en kronik i Wall Street Journal fortæller han nu, at donationerne til velgørenhed også er den bedste investering, han nogensinde har foretaget sig.

Det er Bill & Melinda Gates Foundation, ejet af Bill Gates og hans kone, der gennem en årrække har doneret flere end 65 milliarder kroner til tre velgørenhedsorganisationer; Gavi, The Vaccine Alliance, The Global Fund og Global Polio Eradication Initiative (GPEI).

Valget er faldet på netop de tre organisationer, der sørger for at forsyne udviklingslande med nødvendig medicin, fordi de modsat investeringer i nye vacciner - eller forskning - allerede har bevist sig at gavne.

Bill Gates støtter blandt andet The Global Polio Eradication Initiative, der forsøger at nedkæmpe polio. Her får en indisk pige behandling af GPEI. Foto: NARINDER NANU Vis mere Bill Gates støtter blandt andet The Global Polio Eradication Initiative, der forsøger at nedkæmpe polio. Her får en indisk pige behandling af GPEI. Foto: NARINDER NANU

De mange penge, han har kastet efter projekterne har da også haft en stor effekt allerede. En effekt der har skabt social og økonomisk fremgang for hele 1.300 milliarder danske kroner i de pågældende lande.

Det viser beregninger, som Copenhagen Consensus Center har foretaget.

»Antag, at vores fond ikke havde investeret i Gavi, Global Fund og GPEI, men i stedet sat 10 mia. dollars i S&P 500-indekset og givet pengene til udviklingslande 18 år senere. Disse lande ville så sent som i sidste uge så have modtaget omkring 12 mia. dollars justeret for inflationen eller 17 mia. dollars, hvis vi regner med, at udbyttet var blevet reinvesteret,« siger Bill Gates og uddyber.

»Hvad hvis vi havde investeret 10 mia. dollars i energiprojekter i udviklingslandene? I så fald ville afkastet have været 150 mia. dollars. Hvad med infrastruktur? 170 milliarder dollars. Ved at investere i globale sundhedsinstitutioner slog vi alle disse afkast,« argumenterer han.

Bill Gates i front for Microsoft. Foto: THOMAS PETER Vis mere Bill Gates i front for Microsoft. Foto: THOMAS PETER

Bill Gates ved dog godt, at han ikke kan redde verden alene. Derfor var han også glad for, at den amerikanske stat ikke endte med at skære sin u-landsbistand med de 30 procent, som Donald Trump ellers havde foreslået.

Men han er stadig bekymret for, at Trump vil gøre alt i sin magt for at nedbringe den økonomiske støtte.

I sit første møde i 2019 fokuserede Donald Trump igen på u-landsbistanden. Denne gang sagde han, at støtter af u-landsbistanden ikke engang vidste, hvad deres penge gik til - og at han ville skære i støtten, hvis han kunne.

Bill Gates skabte sin formue ved at stifte it-virksomheden Microsoft i 1975. Virksomheden har i dag flere end 130.000 ansatte og omsætter årligt for mere end 700 milliarder kroner. Gates selv forlod Microsoft i 2008, men sad fortsat i bestyrelsen indtil 2014. Han har af flere omgange været verdens rigeste mand.