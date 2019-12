Uvenskabet mellem komikeren Eddie Murphy og Bill Cosby-lejren når nye højder, efter førstnævnte for første gang i 35 år lørdag medvirkede i det amerikanske satire-show 'Saturday Night Live'.

Her gjorde 58-årige Eddie Murphy sig nemlig munter på Cosbys bekostning. Blandt andet med følgende vittighed:

»Hvis man for 30 år siden havde fortalt mig, at jeg ville blive en kedelig hjemmegående far, og at Bill Cosby ville ryge i fængsel, ville selv jeg ikke have taget imod væddemålet,« sagde komikeren.

Herefter fortsatte han med at bære brænde til bålet ved at imitere Cosbys karakteristiske stemme:

Eddie Murphy bliver kaldt en 'Hollywood-slave' af Cosby-lejren. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Eddie Murphy bliver kaldt en 'Hollywood-slave' af Cosby-lejren. Foto: ANGELA WEISS

»Hvem er nu hele Amerikas hyggeonkel?« lød det fra Murphy.

Ifølge Hollywood Reporter fik parodien Bill Cosbys publicist, Andrew Wyatt, til at fare i flint.

I et langt Instagram-opslag på Bill Cosbys Instagram-side rasede han over Eddie Murphy, som han blandt andet formåede at kalde for en 'Hollywood-slave'.

'Hr. Cosby er den første sorte, som har vundet en Emmy, og Hr. Cosby brød farvebarriererne i underholdningsindustrien, så sorte som Eddie Murphy, Dave Chapelle, Kevin Hart og andre fik muligheden for at vise deres talenter for mange fremtidige generationer,' skrev han i opslaget.

'Det er en skam, at Hr. Murphy udnytter det glorværdige øjeblik, hvor han vender tilbage til 'Saturday Night Live', til at komme med nedsættende bemærkninger om Hr. Cosby,' fortsatte han, før han smed slave-kommentaren:

'Man skulle tro, at Hr. Murphy havde fået sin frihed til at forlade plantagen, så han kunne træffe sine egne valg; men i stedet har han besluttet at sælge sig selv tilbage som Hollywood-slave'.

Publicisten minder herefter Eddie Murphy om, at 'Bill Cosby blev en legende, fordi han formåede at benytte komikken til at samle alle racer, religioner og køn'.

Han foreslår også, at Eddie Murphy mødes med Bill Cosby-lejren til en kop kaffe, så de kan hjælpe sorte i fællesskab.

Bill Cosby-lejren er ikke tilfreds med Eddie Murphys præstation i Saturday Night Live. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Vis mere Bill Cosby-lejren er ikke tilfreds med Eddie Murphys præstation i Saturday Night Live. Foto: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Eddie Murphy har endnu ikke kommenteret Andrew Wyatts angreb, så det er uvist, om han vil tage imod kaffe-invitationen. Umiddelbart tyder det dog ikke på det, da det længe har været offentlig viden, at han ikke bryder sig om Bill Cosby.

For nylig fortalte Eddie Murphy blandt andet, at Bill Cosby tidligere irettesatte Eddy Murphys sprogbrug og forsøgte at fortælle ham, hvilket emner han skulle tale om på scenen.

'Det var en underlig ting, han gjorde mod mig, men ikke mod andre komikere. Det var ondt. Han var ikke flink. Han gjorde det ikke mod alle, men mod mig specifikt. Han var et røvhul mod mig,' sagde Murphy i et afsnit af Netflix-serien 'Comedians in Cars Getting Coffee'.

Den 82-årige Bill Cosby sidder i øjeblikket fængslet i Pennsylvania som følge af en dom for voldtægt. En dom på mellem tre til 10 år.