Man kan ikke ligefrem sige, at Bill Cosbys første ord fra fængslet er af den angrende slags. I en udtalelse gennem sin pressetalsperson kalder han sig selv for en politisk fange.

»Min politiske overbevisning, mine forsøg på at menneskeliggøre alle racer, køn og religioner fik mig spærret inde, omgivet af pigtråd, et rum af stål og jern«.

Sådan udtalte 81-årige Bill Cosby sig den 13. februar gennem sin talsmand Andrew Wyatt og sagde yderligere, at han aldrig vil angre sine forbrydelser, skriver CNN.

Den forhadte komiker mener også, at hans celle i SCI Phoenix, hvor han afsoner sin straf, minder meget om de kår, politiske fanger som Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi og Nelson Mandela sad fængslet under.

Bill Cosby afsoner lige nu 3 til 10 år i det topsikrede fængsel uden for Philadelphia, USA, for at bedøve og voldtage Andrea Constand i 2004. Han blev for nyligt flyttet fra en enecelle ved siden af infirmeriet til en celle blandt de øvrige fanger.

Wyatt og Cosbys advokater har besøgt Bill Cosby i fængslet og har set ham glad og tage sig tid til at udvikle nye projekter, siger Wyatt i et interview.

Wyatt fortæller, at der ikke er noget trist over Cosby, når han besøger ham, fordi han ikke har nogen grund til at angre, da han ikke har gjort noget galt.

Han mener, at bare fordi en masse mennesker kommer frem med beskyldninger, betyder det ikke, de er sande. Han tilføjede, at kvinder lyver også, selvom USA har bestemt sig for, at de ikke gør.

Andrea Constand var et af Bill Cosbys ofre. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere Andrea Constand var et af Bill Cosbys ofre. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

I sin udtalelse erklærer Cosby sig enig i Andrew Wyatts kommentarer og argumenterer for, at han i 2005 blev dømt på trods af, at myndighederne havde besluttet ikke at sigte ham.

Han mener, han er et offer for en politisk sammensværgelse mellem en distrikts advokat og en dommer, der ville have ham fængslet

Bill Cosbys fald fra tronen begyndte i 2004, da han blev beskyldt af Andrea Constand for seksuelt overgreb. Det startede en lavine af anklager fra kvinder, der beskyldte ham for lignende overgreb.

I 2015 blev han anholdt efter et nyt hold advokater genåbnede Andrea Constands sag, som på det tidspunkt var den eneste sag, der ikke var blevet forældet.