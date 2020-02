Det er ikke velmodtaget hos Bill Cosby, at den 67-årige filmproducer Harvey Weinstein mandag blev kendt skyldig i at have begået seksuelt overgreb og voldtægt.

Den 82-årige skuespiller har i hvert fald set sig nødsaget til at få sin talsmand, Andrew Wyatt, til at offentliggøre et langt skriv på Instagram, hvori Bill Cosby raser over dommen, som, han mener, er unfair.

'Der er ingen chance for, at nogle troede, at Hr. Weinstein ville få en fair og upartisk retssag,' skriver Bill Cosby blandt andet i opslaget.

Her retter han også kritik mod dommerens beslutning om ikke at isolere den 12-personer store jury, som skulle beslutte, hvorvidt Harvey Weinstein skulle kendes skyldig eller ej.

Harvey Weinstein blev mandag kendt skyldig i at have begået seksuelt overgreb og voldtægt.

'Den (dommen, red.) er ikke chokerende, fordi jurymedlemmerne ikke blev isoleret, og de dermed havde adgang til mediernes dækning af sagen samt indblik i offentlighedens mening om sagen,' skriver Bill Cosby.

'Her er spørgsmålet, som burde hjemsøge alle amerikanere - især velhavende og berømte mænd: Hvor skal vi gå hen i dette land for at finde et retfærdigt og upartisk retssystem?' fortsætter han og kalder dommen for en 'trist dag i det amerikanske retssystem'.

Han afslutter opslaget med flere hashtags - deriblandt #FreeBillCosby.

Bill Cosby afsoner selv netop nu en ti-årig dom for at have bedøvet og misbrugt en kvinde seksuelt tilbage i 2004.

Kvinden ved navn Andrea Constand var en tidligere ven og kollega, som Bill Cosby angiveligt bedøvede med tre piller under en middag, før han forgreb sig på hende.

Harvey Weinstein blev mandag kendt skyldig i seksuelt overgreb og voldtægt af tredje grad, hvilket betyder, at voldtægten ikke er sket med 'voldsomme trusler, våber eller kidnapning'.

Strafudmålingen finder sted den 11. marts, hvor Weinstein risikerer en straf på op mod 25 års fængsel.

Hollywood-produceren blev frikendt for anklagerne om serieovergreb, hvilket kunne have udløst en livstidsdom.