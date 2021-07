En uformel aftale, en pressemeddelelse og en omgang kompliceret amerikansk lovgivning.

Lægger man de tre ting sammen, får man Bill Cosby ud af fængslet. Også selvom han ikke er frifundet for det overgreb, der burede ham inde 2018.

B.T. vil her forsøge at forklare, hvordan det er lykkedes 'The Cosby Show'-skuespilleren og hans advokathold at få højesteretten i delstaten Pennsylvania til at omstøde hans dom.

For at forstå, hvad der sker i dag, skal vi først 16 år tilbage i tiden.

Her gik en kvinde ved navn Andrea Constand til politiet. Berettede, hvordan hun året forinden var blevet udsat for seksuelt overgreb af Bill Cosby.

En mand, hun havde mødt i forbindelse med sit arbejde, og som hun og hendes familie ved flere lejligheder havde tilbragt tid med forud for overgrebet.

Under overgrebet skulle han have befamlet hendes bryster, brugt hendes hånd til at masturbere på sig selv og befølt hende intimt forneden.

Bedøvet og på tidspunkter ikke engang ved bevidsthed var Andrea Constand ude af stand til at sige fra.

Andrea Constand fotograferet under retssagen i 2017. Foto: POOL

Flere år senere berettede andre kvinder, at den beskrevne fremgangsmåde var en, Bill Cosby benyttede sig af ved flere tilfælde. Det vender vi tilbage til.

Tilbage hos politiet i 2005 vurderede den offentlige anklager Bruce Castor efter en måneds efterforskning, at der ikke var nok beviser til at få Bill Cosby dømt.

Han foreslog dog Andrea Constand at gå en anden vej for at få retfærdighed: Et civilt søgsmål.

Og for at hjælpe lavede Bruce Castor en aftale med Bill Cosby.

Han besluttede med egne ord, at »uanset hvad ville Bill Cosby ikke blive retsforfulgt« for overgrebet, såfremt Bill Cosby var villig til ikke at påkalde sig The Fifth Amendment under det civile søgsmål.

I USA er befolkningen i forfatningens femte tilføjelse sikret retten til ikke at inkriminere sig selv.

Den rettighed har vi også herhjemme og betyder konkret, at man ikke har pligt til at udtale sig ved eksempelvis en retssag, hvor man selv sidder på anklagebænken.

Bill Cosby og hans advokater sagde ja til aftalen, der dog aldrig blev formelt registreret, og i februar udsendte anklager Bruce Castor en udtalelse.

Bruce Castor repræsenterede præsident Donald Trump i forbindelse med anden rigsretssag. Foto: HANDOUT

»Under omstændighederne vil en domfældelse være uopnåelig,« lød det i pressemeddelelsen, der lagde straffesagen om det påståede overgreb ned.

En måned senere anlagde Andrea Constand så et civilt søgsmål.

I løbet af fire hemmelige afhøringer fortalte Bill Cosby så ærligt, at han havde givet Andrea Constand bedøvende medicin. Han berettede desuden om yderligere to tilfælde, hvor han havde givet kvinder, han ønskede at have sex med, piller.

At være skyldig i overgreb afviste han dog og kaldte Andrea Constand en løgner.

Ikke desto mindre indgik parterne et forlig, der sikrede kvinden en erstatning på 3,38 millioner dollar.

Og så var den sag ellers afgjort. Overstået. Lige indtil 2015.

Her blev de hemmeligstemplede afhøringer af Bill Cosby fra den civile retssag offentliggjort, og anklager Bruce Castors efterfølger besluttede kort efter at genåbne efterforskningen mod ham.

Kort inden sagen nåede sin forældelsesfrist, rejste anklager Risa Vetri Ferman sigtelse mod Bill Cosby. Og efter to kaotiske retssager, hvori nævningene i den første ikke kunne nå til enighed, blev han i 2018 dømt skyldig i overgreb på Andrea Constand.

Bill Cosby føres væk efter dommen i 2018. Foto: BRENDAN MCDERMID

Undervejs i retssagen vidnede yderligere fem kvinder om lignende overgreb begået af Bill Cosby.

Ligeledes blev hans udsagn fra afhøringerne under den civile retssag lagt til grund for dommen og straffen på tre til ti års fængsel. Også selvom han nægtede sig skyldig.

Det gør han stadig.

Faktisk har han udtalt, at han hellere ville afsone alle ti år bag lås og slå end at angre noget i forhold til Andrea Constand.

Afgørelsen omkring Bill Cosby er ikke bare skuffende, men også bekymrende Andreas Constand

To år blev det til. Et flertal af syv dommere nåede onsdag til enighed om at omstøde dommen.

Ikke fordi de mener, Bill Cosby er uskyldig. Beslutningen skyldes i stedet procedurefejl.

Dommerne mener ikke, at Bill Cosby juridisk set skal bøde for sine udsagn fra det civile søgsmål i 2005, da han gav dem i troen på, at han ikke ville blive retsforfulgt.

Netop pressemeddelelsen fra anklager Bruce Castor var årsagen til, at han afstod sig retten til ikke at udtale sig, lyder det.

Bill Cosby bliver budt velkommen hjem onsdag lokal tid. Foto: MARK MAKELA

Seks ud af syv dommere ser desuden pressemeddelelsen som et løfte, selvom Bill Cosby aldrig formelt fik papir på aftalen.

Dermed er Bill Cosby, der snart fylder 84 år, nu en fri mand.

»Tak til alle mine fans, støtter og venner, der har stået ved min side gennem denne prøvelse.«

»Et særligt tak skal lyde til Pennsylvanias højesteret for at værne om retssikkerheden,« takker han på Twitter.

I dag tæller antallet af kvinder, der har beskyldt Bill Cosby for overgreb begået siden 1960erne, 60.

Langt de fleste af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede.

Andrea Constands beskyldninger er derfor de eneste, der er endt i retten. Hun er – nøjagtig som flere andre – skuffet.

»Afgørelsen omkring Bill Cosby er ikke bare skuffende, men også bekymrende, fordi den kan få dem, der i retssystemet søger retfærdighed for seksuelle overgreb, til at afholde sig fra at anmelde gerningsmanden eller tage del i retssagen,« udtaler hun.