Den verdensberømte komiker Bill Cosby blev sidste år fundet skyldig i seksuelle overgreb på den kvindelige basketball-instruktør Andrea Constand og idømt tre til ti års fængsel.

Men komikeren fortryder tilsyneladende intet.

Ifølge det amerikanske medie BlackPressUSA, der via telefonen har foretaget en række 15-minutter lange interview, siger Bill Cosby bl.a.:

»Når jeg bliver prøveløsladt, skal de ikke forvente at høre mig sige, at jeg fortryder. Jeg var til stede, hvor det skete. Og så er jeg ligeglad med, hvad en gruppe ukendte mennesker siger. De var ikke til stede. Så de ved ikke, hvad der skete.«

I årene op til retssagen blev Bill Cosby beskyldt for seksuelle overgreb af over 40 kvinder. Cosby blev dog kun officielt anklaget af Andrea Constand, hvis sag i modsætning til alle andres ikke var juridisk forældet.

Ifølge BlackPressUSA fastholder Bill Cosby, at han ikke har gjort noget galt. Og han kalder sagens jurymedlemmer 'imposters' - bedragere.

I interviewet antyder Cosby, at det var hvide amerikanere, der stod bag hans skyldigkendelse og fængselsstraf. Og om sine sorte modborgere siger han bl.a.:

»Jeg ved, hvad de har gjort ved mit folk. Og imodsætning til dem siger mit folk om mig: 'den knægt ser godt ud. Den knægt er stærk.' Det hele er meget politisk. Jeg kan se det hele tydeligt nu. Jeg er en priviligeret mand bag tremmer.«

I interviewet kalder Bill Cosby sin celle for 'min penthouse-lejlighed'. Den 82-årige skaber af tv-serien 'The Cosby Show' bruger efter eget udsagn det meste af sin tid i fængslet til at undervise og holde foredrag for fængslets yngre indsatte.