Det er ikke mange dage siden, at der lød rygter om, at Bill Cosby ville genoptage sin karriere i kølvandet på sin løsladelse fra fængslet.

Og nu skulle den være god nok.

I hvert fald har Bill Cosbys talsperson, Andrew Wyatt, bekræftet, at den 83-årige komiker er i fuld gang med to store projekter.

Det skriver TMZ.

Bill Cosby føres væk efter dommen i 2018. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Bill Cosby føres væk efter dommen i 2018. Foto: BRENDAN MCDERMID

Ifølge talspersonen er Bill Cosby både i gang med en dokumentarserie om sig selv, som vil sætte fokus på de seneste år, hvor komikeren har været hovedpersonen i en lang række anklager om overgreb, retssager og sågar en – altså nu omstødt – fængselsdom.

Derudover er Bill Cosby også i gang med at gøre materiale klar til en stand-up-turné, og hans team skal i den forbindelse allerede have kontaktet en række arrangører, som ifølge hans talsperson er villige til at lade ham optræde.

»Hele verden ønsker at se hr. Cosby,« siger talspersonen til det amerikanske medie.

Talspersonen fortæller endvidere, at den kommende dokumentarserie blandt andet vil inkludere et personligt interview med Bill Cosby.

Andrea Constand fotograferet under retssagen i 2017. Foto: POOL Vis mere Andrea Constand fotograferet under retssagen i 2017. Foto: POOL

Derudover skal producenterne af dokumentaren allerede have interviewet flere medlemmer af komikerens familie, venner og andre kendisser.

Det var 30. juni, at Bill Cosby blev løsladt fra fængslet efter to år bag tremmer.

Han var oprindeligt blevet dømt skyldig i overgreb mod en kvinde ved navn Andrea Constand, men som følge af en teknikalitet blev han løsladt.

Det kan du læse meget mere om lige her.