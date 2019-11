Den voldtægtsdømte skuespiller og komiker Bill Cosby har ikke tænkt sig at vise anger, når han en dag skal prøveløslades.

Det siger han i et opsigtsvækkende interview fra statsfængslet i Collegeville, Pennsylvania, hvor han afsoner tre til 10 års fængsel for bedøvelse og voldtægt af Andrea Constand i 2004.

82-årige Cosby fastholder sin uskyld i sagen, hvor en lang række kvinder anmeldte ham for at bedøve og voldtage dem gennem en længere årrække, men kun Constands sag ikke var faldet for forældelsesfristen.

»Jeg har otte år og ni måneder tilbage. Når jeg kommer på prøveløsladelse, vil de ikke høre mig sige, at jeg angrer. Jeg var der. Jeg er ligeglad med, hvilken gruppe mennesker, der kommer forbi og taler om det, når de ikke var der. De ved ikke noget«, siger han til BlackPressUSA.com.

Bill Cosby blev i september måned sdste år idømt tre til 10 års fængsel for seksuelle overgreb. (Foto: Scanpix)

I interviewet giver den tidligere så folkekære komiker desuden udtryk for, at han trives i fængslet, og at hans bagland stadig støtter ham. Desuden har han fundet noget meningsfyldt at tage sig til, idet han kører et program for sorte indsatte, der skal få dem tilbage på rette kurs i livet.

»Jeg har en kone og en familie, og venner, som ikke er i fængsel, som er så glade for, at jeg har noget, at jeg trives«, siger han.

I interviewet kalder han endvidere sin fængselscelle for 'en penthouse' og giver udtryk for, at han er stolt over at hjælpe andre indsatte til at få det bedre.

»(Han) føler, at han er en priviligeret mand i fængslet. For de kan hverken knække ham eller hans sind«, siger Bill Cosbys talsmand, Andrew Wyatt, til CNN.

Andrea Constand (i midten) var efter dommen i september i fjor glad for, at hendes voldtægtsmand fik en lang fængselsdom og stemplet som en 'voldelig sexforbryder'. (Foto: Scabpix)

Sagen mod Bill Cosby har været dækket massivt i den amerikanske og internationale presse i årevis, og han blev anholdt og sigtet for voldtægten på Andrea Constand i 2015.

Han er nu dømt for at invitere hende hjem til sit hus, hvor han puttede bedøvende piller i hendes glas, og voldtog hende, mens hun sov.

Dusinvis af andre kvinder har været fremme med beskyldninger om, at de er blevet voldtaget af ham med præcis den samme fremgangsmetode. Alle de sager er blevet afvist, fordi de var forældede.

Sagen har vakt stor vrede verden over, og betragtes som den største sag, der kan forbindes direkte til #metoo-bevægelsens arbejde for kvinders rettigheder.