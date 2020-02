Bikinimodel Ashley Graham er blevet mor til en lille dreng.

Det afslører den 32-årige kvinde, hvis tilstedeværelse i modelbranchen har været skelsættende, på Instagram.

'Klokken 18 den 18. januar 2020 bød vi 3300 gram kærlighed velkommen til vores verden,' skriver hun i opslaget, der fortsætter:

'At møde vores søn har fyldt vores hjerter.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) den 3. Feb, 2020 kl. 6.39 PST

Dermed kan modellen og hendes ægtemand gennem næsten et årti, 30-årige Justin Ervin, nu kalde sig forældre for første gang.

Noget, de har glædet sig til.

Da de i august - på niårsdagen for deres bryllup - afslørede, at de skulle have et barn, var det nemlig med store, kærlige ord:

‘I dag føler vi os velsignede, taknemmelige og overvældede over at kunne fejre, at vores familie vokser,' skrev Ashley Graham i et opslag, hvor hun delte de glædelige nyheder.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Justin Ervin (@mrjustinervin) den 14. Aug, 2019 kl. 6.33 PDT

Siden har hun delt utallige billeder af sin voksende mave. Til stor glæde for hendes mange fans, der er vant til, at modellen er alt andet et blufærdig.

Ashley Graham er nemlig med årene blevet en anerkendt kropsaktivist.

På Instagram har hun næsten ni millioner følgere, der dagligt hylder hende for ikke at dække sin størrelse 46 og appelsinhud til.

Hun er i øvrigt også den første plus size-model, som prydede forsiden af magasinet Sports Illustrated.