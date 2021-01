En rapper, der af amerikanske medier bliver beskrevet som sangerinden Beyoncé Knowles' fætter, er blevet dræbt.

Den 34-årige mand ved navn Martell DeRouen blev fundet død i sin lejlighed i San Antonio torsdag. En 21-årig kvinde er efterlyst i sagen.

Ifølge San Antonio Express-News blev politiet tilkaldt af en Martell DeRouens venner, fordi han var bekymret efter ikke at have hørt fra ham i flere dage.

Da politiet ankom til lejligheden fandt de ham død.

Martell DeRouen døde torsdag. Vis mere Martell DeRouen døde torsdag.

Martell DeRouen, der altså angiveligt skulle være i familie med den verdenskendte sangerinde, gjorde sig også selv i musikkens verden.

Han var således rapper og kendt under kunstnernavnet Kardone.

Kvinden, der er efterlyst for drabet, hedder Sasha Skare og er 21 år gammel. Hun er selv kendt i rapmiljøet i San Antonio og udgav i april en single, der var produceret af den nu afdøde Martell DeRouen.

Sasha Skare har tidligere været sigtet for groft overfald med et dødeligt våben. Det blev hun som følge af et skyderi i 2019, hvor en mand mistede livet.

Sasha Skare er efterlyst for drabet. Foto: BEXAR COUNTY JAIL Vis mere Sasha Skare er efterlyst for drabet. Foto: BEXAR COUNTY JAIL

Martell DeRouens hustru har bekræftet dødsfaldet og siger følgende til New York Post:

»Der er ikke nogen måde, man kan erstatte ham (DeRouen, red) på, men vær sød at hjælpe os med at finde den her kvinde. Hun er farlig, og jeg tror, hun vil dræbe igen. Vær sød at kontakte politiet, hvis du ser hende.«

Beyoncés Knowles har ikke kommenteret sit tilhørsforhold til den afdøde rapper.

Brian Mitchell, der er ven til DeRouen samt ejer af pladeselskabet Fyngermade Studio, bekræfter dog, at DeRouen er sangerindens fætter, men at det aldrig var noget, han udnyttede.

»Han ville ikke engang så meget som at nævne det til folk, men vi skrev det i hans biografi (på hjemmesiden, red.), fordi vil følte, det skulle stå der, men han kunne ikke lide det.«

Politiet har i skrivende stund ikke beskrevet et muligt motiv for drabet.