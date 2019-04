'If you like it, then you should have put a ring on it,' lyder omkvæddet til en af sangeren Beyoncés hits.

Og nu er det altså Netflix, der har slået ring om sangeren med en yderst lukrativ aftale. Privat er hun gift med sangeren Jay-Z.

Det tidligere Destiny's Child-medlem har skrevet under på en aftale med tre projekter, som koster streaminggiganten 60 mio. dollars.

Det svarer til knap 400 mio. kr, skriver Bloomberg.

Første resultat har du måske allerede set i form af filmen 'Homecoming', der udkom på Netflix 17. april.

Filmen er en dokumentar, hvor seerne kommer med bag en koncert til musikfestivallen Coachella i 2018. Den kostede hvad der svarer til godt 130 mio. danske kroner.

Beyoncé Knowles-Carter, som hendes fulde navn lyder, har via repræsentanten ingen kommentarer til aftalen, og det samme gælder folkene bag Netflix.

Med udgivelsen af 'Homecoming'-dokumentaren udgav hun også et tilhørende livealbum på 40 sange.